Занепокоєння замало: Данілов закликав країни-партнери до дій проти Росії через Крим

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що вираження занепокоєння учасниками Кримської платформи щодо репресій, які зараз здійснює РФ на півострові замало. Він закликав країни до дій проти Росії.

"Обіцяти і робити - це дві різні дії... Я був вражений кількістю партнерів, які підтримали Кримську платформу, але зараз після цього мають бути дії. Ви бачите, що зараз відбувається в Криму...", - сказав Данілов.

Він вважає, що словосполучення "ми занепокоєні" на сьогодні занадто замало для того, щоб це все продовжувалося".

"Це мали б бути активні дії. Вони можуть бути різні: економічні, фінансові, мова не йде про військову складову", - додав Данілов.

