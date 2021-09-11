Беспокойства мало: Данилов призвал страны-партнеры к действиям против России из-за Крыма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что выражение беспокойства участниками Крымской платформы по поводу репрессий, которые сейчас совершает РФ на полуострове мало. Он призвал страны к действиям против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Данилова в интервью "Радио Свобода".

"Обещать и делать - это два разных действия... Я был поражен количеством партнеров, которые поддержали Крымскую платформу, но сейчас после этого должны быть действия. Вы видите, что сейчас происходит в Крыму...", - сказал Данилов.

Он считает, что словосочетание "мы обеспокоены" на сегодня слишком мало для того, чтобы это все продолжалось".

"Это должны быть активные действия. Они могут быть разные: экономические, финансовые, речь не идет о военной составляющей", - добавил Данилов.

