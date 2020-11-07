Білорусь стає ядерною державою, - Лукашенко

Сьогодні, 7 листопада, президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав Білоруську атомну електростанцію. Він назвав її запуск історичною подією.

Про це повідомляє БелТА.

"Все так буденно, ніби метро побудували. Історичний момент - країна стає ядерною державою", - сказав Лукашенко.

Крім того, він попередньо оглянув територію станції з вертольота. Також Лукашенко ознайомиться з об'єктами БелАЕС. У тому числі він відвідає будівлю управління першого енергоблоку, де, як планується, дасть дозвіл на підйом електричної потужності енергоблоку (до 400 МВт) згідно з програмою. Цей запуск вже відбувся.

Наголошується, що БелАЕС з двома реакторами ВВЕР-1200 сумарною потужністю 2400 МВт будується за російським проектом "АЕС-2006" з водо-водяними реакторами третього покоління підвищеної безпеки.

Нагадаємо, перший енергоблок БелАЕС був включений в енергосистему Білорусі на цьому тижні.

Після цього Міністерство закордонних справ Литви надіслало Білорусі ноту протесту з закликом зупинити запуск атомної електростанції (Белаес), побудованої біля литовського кордону.

Також напередодні Лукашенко повідомив, що Білорусі треба побудувати ще одну АЕС.