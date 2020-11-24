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Білорусь хоче неконфліктного діалогу з іншими країнами, - Лукашенко

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна дуже зацікавлена в неконфліктній співпраці з іншими країнами. Він виключає політичний тиск.

Про це він заявив сьогодні на церемонії вручення вірчих грамот послами зарубіжних країн, передає БелТА.

За словами Лукашенка, Білорусь дотримується принципів відкритості, чесності і рівноправності у діалозі з партнерами.

"З урахуванням своєї непростої історії та геополітичного становища наша країна дуже зацікавлена в неконфліктному та ефективному співробітництві з іншими країнами, в тому числі і західними", - заявив він.

Нагадаємо, Євросоюз розширить санкції проти Білорусі на компанії і підприємців, які підтримують режим Лукашенка.

Крім того, раніше Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників. Також Латвія, Литва і Естонія розширили санкційний список проти білоруських чиновників.

Додамо, що влада Білорусі підготувала санкційний список проти ЄС.

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Новини України БілорусьОлександр Лукашенко