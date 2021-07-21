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Байден - спецпредставник щодо України у багатьох відношеннях, - радник Держдепу

Автор: Мілан Лєліч

У Державному департаменті США не впевнені, що буде призначений окремий спецпредставник щодо Україні. Оскільки американський президент Джо Байден і сам є спецпредставником "у багатьох відношеннях".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

"У нас є спецпредставник щодо України у багатьох відношеннях - це президент США Байден. Він бував тут шість разів, більше ніж будь-хто ще. Він знає українську тематику дуже добре, держсекретар Блінкен - теж", - відповів він на питання, чи буде призначений спецпредставник Держдепу щодо України.

Шолле додав, що держсекретар Блінкен доручив йому провести переговори з українськими партнерами.

"Це ситуація, в якій задіяні всі у Вашингтоні, в плані нашої роботи в Україні. Для мене це запорука глибини нашого партнерства - що стільки високопоставлених чиновників так добре розбираються в українських справах і настільки віддані тому, щоб зробити наші відносини ще сильнішими", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявляли, що президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін на саміті в Женеві обговорювали відтворення механізму спецпредставника Держдепу США щодо України.

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