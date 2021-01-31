Байден прямо заявив Путіну про агресію в Україні: у Кремлі "категорично не згодні"

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним прямо заявив про російську агресію в Україні. Кремль, у свою чергу, не згоден з таким формулюванням.

Про це в ефірі російського телеканалу заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

Зокрема, відповідаючи на питання, чи дійсно в розмові з Байденом звучали формулювання про російську агресію проти України, Пєсков відповів ствердно.

"Ну так, це позиція США, з якою ми категорично не згодні. Це одна з концептуальних розбіжностей, які на порядку денному наших відносин", - зазначив він.

Він також додав, що Путін буде "послідовно доводити позицію" до Байдена.

Нагадаємо, раніше в Білому домі розповіли, що Байден чітко дав зрозуміти Путіну, що США будуть захищати свої національні інтереси від дій Росії, які завдають шкоди союзникам.

Крім того, прес-секретар Білого дому Джен Псакі зазначила, що президент США "не стримувався" у розмові з Путіним, а відверто говорив про свої побоювання.