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Байден не приїде в Україну цього року: Кулеба пояснив чому

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Київ, Неділя 05 вересня 2021 22:12
Байден не приїде в Україну цього року: Кулеба пояснив чому Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Цей візит (Байдена в Україну - ред.) не буде в цьому році, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", - сказав Кулеба в ефірі телеканалу "Інтер".

Міністр додав, що до візиту Байдена в Україну сторони зосередяться на реалізації домовленостей, які були досягнуті в ході відвідування президентом Володимиром Зеленським США.

Нагадаємо, в ході зустрічі з Зеленським у Білому домі Байден заявив про бажання ще раз відвідати Київ.

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