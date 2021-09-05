Байден не приедет в Украину в этом году: Кулеба объяснил почему
Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент США Джо Байден обязательно посетит Украину, но не в этом году. Дипломатическая практика не предусматривает визиты такого уровня в один год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Этот визит (Байдена в Украину - ред.) не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Интер".
Министр добавил, что до визита Байдена в Украину стороны сосредоточатся на реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе посещения президентом Владимиром Зеленским США.
Напомним, в ходе встречи с Зеленским в Белом доме Байден заявил о желании еще раз посетить Киев.