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Байден не приедет в Украину в этом году: Кулеба объяснил почему

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Киев, Воскресенье 05 сентября 2021 22:12
Байден не приедет в Украину в этом году: Кулеба объяснил почему Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден обязательно посетит Украину, но не в этом году. Дипломатическая практика не предусматривает визиты такого уровня в один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Этот визит (Байдена в Украину - ред.) не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Интер".

Министр добавил, что до визита Байдена в Украину стороны сосредоточатся на реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе посещения президентом Владимиром Зеленским США.

Напомним, в ходе встречи с Зеленским в Белом доме Байден заявил о желании еще раз посетить Киев.

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