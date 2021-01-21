ВООЗ і клімат: Байден підписав перші укази

У Вашингтоні відбулась інавгурація нового президента США Джо Байдена. У перший же день головування Байден підписав ряд указів.

Про це повідомляє Reuters.

Байден почав свою з роботу з підписання 17 виконавчих документів, спрямованих на боротьбу з пандемією коронавірусу, зміною клімату і расовою нерівністю, а також скасування деяких заходів політики, які введені його попередником Дональдом Трампом.

У своєму повідомленні в Twitter він також ознайомив зі своєю роботою на посаді президента в перший день.

"Приняв сьогодні днем присягу, я приступив до роботи та наступних дій: контролювати пандемію, забезпечити економічну допомогу, решить проблему зміни клімату, забезпечити расову рівність", - йдеться в повідомленні.

ВООЗ та Паризька угода

Як і було анонсовано раніше, Байден зупинив вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Запущена ініціатива "100 днів в масках", що зобов'язують носити маски у всіх федеральних установах.

Байден повернув в країну в Паризьку кліматичну угоду. Документ включає в себе скасування президентського дозволу на експлуатацію для спірного нафтопроводу Keystone XL.

Розробка нової стратегії боротьби зі змінами клімату була однією з основних тем передвиборчою кампанії Байдена.

У новій адміністрації США вперше в історії з'явиться посада "кліматичного царя" - місце куратора цієї глобальної проблеми займе колишній держсекретар Джон Керрі.

Питання мігрантів

Новий президент США зупинив будівництво стіни з Мексикою і скасував посилення міграційного контролю.

Також скасовано заборону на в'їзд в США для громадян семи мусульманських країн. Він також закликає свою адміністрацію посилити програму DACA для іммігрантів, які приїхали до Сполучених Штатів в дитинстві.

Раніше за розпорядженням адміністрації Трампа, дорослі і діти, затримані за нелегальний перетин кордону з Мексикою, до суду містилися в окремих імміграційних центрах. Унаслідок кілька сотень дітей виявилися розлучені з батьками.

Інші ініціативи Байдена

Темами на наступному тижні будуть "Купуйте американське" з указами, що посилює вимоги до державних закупівель товарів і послуг у американських компаній.

Також наступного тижня буде спрямована ініціатива з ліквідації приватних в'язниць; відновлення Ради радників президента з науки і технологій та боротьби зі зміною клімату.

Байден збирається скасувати так звану "Політику Мехіко", яка забороняє федеральне фінансування неурядових організацій, що надають послуги з переривання вагітності.

Новий президент також планує підписати виконавчі укази, присвячені політиці прикордонного контролю і біженців, і створити цільову групу по возз'єднанню сімей.

Раніше повідомлялося, що Байден також планує направити в Конгрес масштабний імміграційний план. У документі буде прописаний шлях до громадянства для мільйонів іммігрантів без документів, які зараз знаходяться у Сполучених Штатах.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена використає закон про оборонне виробництво для прискорення вакцинації від СOVID-19. Планується збільшити виробництво обладнання, необхідного для поширення вакцин, такого як скляні флакони, голки і шприци.