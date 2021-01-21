ВООЗ і клімат: Байден підписав перші укази

У Вашингтоні відбулась інавгурація нового президента США Джо Байдена. У перший же день головування Байден підписав ряд указів.
Про це повідомляє Reuters.
Байден почав свою з роботу з підписання 17 виконавчих документів, спрямованих на боротьбу з пандемією коронавірусу, зміною клімату і расовою нерівністю, а також скасування деяких заходів політики, які введені його попередником Дональдом Трампом.
У своєму повідомленні в Twitter він також ознайомив зі своєю роботою на посаді президента в перший день.
"Приняв сьогодні днем присягу, я приступив до роботи та наступних дій: контролювати пандемію, забезпечити економічну допомогу, решить проблему зміни клімату, забезпечити расову рівність", - йдеться в повідомленні.
ВООЗ та Паризька угода
Як і було анонсовано раніше, Байден зупинив вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Запущена ініціатива "100 днів в масках", що зобов'язують носити маски у всіх федеральних установах.
Байден повернув в країну в Паризьку кліматичну угоду. Документ включає в себе скасування президентського дозволу на експлуатацію для спірного нафтопроводу Keystone XL.
Розробка нової стратегії боротьби зі змінами клімату була однією з основних тем передвиборчою кампанії Байдена.
У новій адміністрації США вперше в історії з'явиться посада "кліматичного царя" - місце куратора цієї глобальної проблеми займе колишній держсекретар Джон Керрі.
Питання мігрантів
Новий президент США зупинив будівництво стіни з Мексикою і скасував посилення міграційного контролю.
Також скасовано заборону на в'їзд в США для громадян семи мусульманських країн. Він також закликає свою адміністрацію посилити програму DACA для іммігрантів, які приїхали до Сполучених Штатів в дитинстві.
Раніше за розпорядженням адміністрації Трампа, дорослі і діти, затримані за нелегальний перетин кордону з Мексикою, до суду містилися в окремих імміграційних центрах. Унаслідок кілька сотень дітей виявилися розлучені з батьками.
Інші ініціативи Байдена
Темами на наступному тижні будуть "Купуйте американське" з указами, що посилює вимоги до державних закупівель товарів і послуг у американських компаній.
Також наступного тижня буде спрямована ініціатива з ліквідації приватних в'язниць; відновлення Ради радників президента з науки і технологій та боротьби зі зміною клімату.
Байден збирається скасувати так звану "Політику Мехіко", яка забороняє федеральне фінансування неурядових організацій, що надають послуги з переривання вагітності.
Новий президент також планує підписати виконавчі укази, присвячені політиці прикордонного контролю і біженців, і створити цільову групу по возз'єднанню сімей.
Раніше повідомлялося, що Байден також планує направити в Конгрес масштабний імміграційний план. У документі буде прописаний шлях до громадянства для мільйонів іммігрантів без документів, які зараз знаходяться у Сполучених Штатах.
Також повідомлялось, що адміністрація Байдена використає закон про оборонне виробництво для прискорення вакцинації від СOVID-19. Планується збільшити виробництво обладнання, необхідного для поширення вакцин, такого як скляні флакони, голки і шприци.