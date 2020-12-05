Австрійське архітектурне бюро будує оперу в Криму. Прокуратура порушила справу

Прокуратура Автономної республіки Крим порушила справу щодо представників австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au. Це бюро бере учать у побудові оперного театру в окупованому Росією Севастополі.

Про це заявив спецпредставник з питань санкційної політики Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв на сторінці у Facebook.

За словами Макеєва, Україна також запустила внутрішньодержавні процедури для запровадження проти австрійського бюро санкцій за співробітництво з РФ. Він закликав іноземний та український бізнес відмовитися від будь-яких проектів з Coop Himmelb(l)au.

"Ми не будемо толерувати такого відвертого ігнорування українського суверенітету та співробітництва з російською окупаційною адміністрацією. Керівництво цієї австрійської компанії вирішило стати на тонкий лід. Їм буде заборонено в’їзд в Україну, а міжнародне реноме цієї компанії зазнає серйозних втрат", - наголосив представник МЗС.

Нагадаємо, у листопаді Україна ввела санкції проти Нікарагуа. Таким чином МЗС відреагувало на призначення "почесного консула" в окупованому Росією Криму.

На відкриття "консульства" Нікарагуа в Криму відреагували у Вашингтоні. США нагадали, що територія Криму належить Україні.