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Австрийское архитектурное бюро строит оперу в Крыму. Прокуратура возбудила дело

Новина українською → Киев, Суббота 05 декабря 2020 12:52
Австрийское архитектурное бюро строит оперу в Крыму. Прокуратура возбудила дело Фото: Алексей Макеев (facebook.com oleksii makeiev)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура Автономной республики Крым возбудила дело в отношении представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au. Это бюро участвует в построении оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Об этом заявил спецпредставитель по вопросам санкционной политики Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев на странице в Facebook.

По словам Макеева, Украина также запустила внутригосударственные процедуры для введения против австрийского бюро санкций за сотрудничество с РФ. Он призвал иностранный и украинский бизнес отказаться от любых проектов с Coop Himmelb(l)au.

"Мы не будем терпеть такого откровенного игнорирования украинского суверенитета и сотрудничества с российской оккупационной администрацией. Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании понесет серьезные потери", - подчеркнул представитель МИД.

Напомним, в ноябре Украина ввела санкции против Никарагуа. Таким образом МИД отреагировал на назначение "почетного консула" в оккупированном Россией Крыму.

На открытие "консульства" Никарагуа в Крыму отреагировали в Вашингтоне. США напомнили, что территория Крыма принадлежит Украине.

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