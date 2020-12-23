Аваков про розшук Марківа: Інтерпол не допускає дешевих провокацій

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на звинувачення нацгвардійця Віталія Марківа в Росії і новину про нібито міжнародний розшук. За його словами, Інтерпол не допускає дешевих провокацій.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що ще 11 грудня українського бюро Інтерполу направило до генерального секретаріату інформацію про можливу спробу використання інформаційної системи Інтерполу щодо Марківа.

"Генеральний секретаріат підтверджує отримання вашого повідомлення, наведеного нижче, і хотів би подякувати вашому Бюро за постійну участь у забезпеченні цілісності баз даних Інтерполу", - йдеться в листі від генерального секретаріату організації.

Аваков зазначив, що Національна поліція Україна моніторить інформацію по так званій "справі Марківа" і превентивно направила до Інтерполу відповідне попередження про російську провокацію.

"Спроби путінського режиму організувати фейкову справу стосовно нацгвардійця Віталія Марківа вже провалилися в суді Італії, тепер він намагається використати інструменти Інтерполу. Однак, Інтерпол - серйозна міжнародна організація, яка не допускає таких дешевих провокацій. Єдине, чого домігся Слідчий комітет РФ - Віталій Марків поки не зможе подорожувати Золотим кільцем Росії. Але так буде не завжди!", - додав Аваков.

Нагадаємо, раніше російське слідство пред'явило Марківу обвинувачення у вбивстві громадянина Росії Андрія Миронова та італійського фотографа Андреа Рокеллі під Слов'янськом у 2014 році. Зазначимо, в листопаді українця повністю виправдав апеляційний суд Мілана.

У МВС вже заявили, що у російському обвинуваченні відсутній логічний зв'язок.