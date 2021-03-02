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Аваков назвав умову своєї відставки

Автор: Андрій Козловський

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав умову своєї відставки. Він пішов би у відставку, якби рішення президента Володимира Зеленського були несумісні з його внутрішнім світом.

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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