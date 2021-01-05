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Аваков: в Харківській області повинні оголосити війну вуличній наркоманії

Новость на русском → Харків, Вівторок 05 січня 2021 15:40
Аваков: в Харківській області повинні оголосити війну вуличній наркоманії Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Харківській області відбулась наради силовиків з участю міністра внутрішніх справ України Арсеном Аваковим. Вони визначили стратегічні завдання на 2021 рік.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, одним із стратегічних напрямків визначено програму тотальної боротьби з вуличною наркоманією.

"Я хочу, щоб в Харківській області була оголошена тотальна війна вуличній наркоманії", - заявив він.

Він звернувся до дільничних поліцейських, кіберполіції, прокуратури і прикордонників з проханням почати "нещадну війну в усіх напрямках поширення цієї зарази".

Виконувач обов’язків міського голови Харкова Ігор Терехов зазначив, що проблема вуличної наркоманії та поширення наркотиків і психотропних препаратів в навчальних закладах - одне з питань, які очолюють список проблем в результатах соцопитувань в Харкові.

Нагадаємо, в Україні заборонили призначати заставу в якості запобіжного заходу при скоєнні злочинів, пов'язаних зі збутом і оборотом наркотиків. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Як писало РБК-Україна, за основу цей закон нардепи схвалили в середині вересня. Тоді за нього проголосували 246 нардепів.

У кінці липня текст відповідного законопроекту глави держави з'явився на сайті Верховної ради.

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