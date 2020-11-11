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Вірменський парламент збереться на позачергове засідання щодо відставки Пашиняна

Новость на русском → Єреван, Середа 11 листопада 2020 17:44
Вірменський парламент збереться на позачергове засідання щодо відставки Пашиняна Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: РБК-Україна

Національні збори (парламент) Вірменії сьогодні проведе позачергове засідання, воно буде присвячене відставці прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Засідання розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Про це заявив представник партії Вірменська революційна федерація (Дашнакцутюн) Ішхан Сагателян, передають "Новини Вірменії".

За його словами, позачергове засідання скликано на вимогу фракцій "Процвітаюча Вірменія" і "Світла Вірменія". Він також закликав протестуючих в Єревані вимагати від депутатів правлячого блоку взяти участь у цьому засіданні.

"Якщо хоча б половина з 88 депутатів "Мого кроку" візьме участь у засіданні, воно буде повноважним", - заявив Сагателян.

Нагадаємо, раніше опозиція виступила з вимогою імпічменту Пашиняна, а також дала йому час до опівночі, щоб він пішов у відставку добровільно.

У Вірменії тривають акції протесту проти капітуляції в Нагірному Карабасі. Акції і зіткнення почалися після того, як Пашинян підписав угоду про перемир'я в регіоні, згідно з якою майже всі території поступово передадуть Азербайджану, а перемир'я будуть контролювати російські миротворці.

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