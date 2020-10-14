Армія не має бути радянською: у Раді розповіли про майбутнє ЗСУ

У Верховній раді бачать українську армію в майбутньому як оснащену сучасним озброєнням. А готувати українських військових мають кращі інструктори.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В бойових умовах. Як змінилася українська армія за роки війни з Росією".

Як розповів голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, на довгострокову перспективу він бачить Збройні сили України як "армію, яка не повинна бути радянською".

"Вона не повинна бути надвеликою, але вона повинна бути оснащена сучасним озброєнням і навчена кращими вчителями", - підкреслено він.

Що стосується нинішньої ситуації, Завітневич визнає проблеми з соцзахистом і підготовкою військових, у тому числі з реабілітацією та забезпеченням житлом. Він також зазначив, що в проект бюджету-2021 закладено 6% на безпеку і оборону, але при цьому є питання ефективності використання цих коштів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО є єдиним шансом зберегти країну.

Він також зазначив, що Україні необхідно надати План дій щодо членства в НАТО.