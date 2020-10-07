Вірменія намагається втягнути в конфлікт ОДКБ і європейські країни, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що Вірменія хоче втягнути в конфлікт в Нагірному Карабасі країни Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) та Європи. На його думку, цей конфлікт не повинен виходити за межі Вірменії та Азербайджану.

Про це він заявив в інтерв'ю російському "Першому каналу".

За його словами, конфлікт не повинні виходити за межі обох країн.

"Насправді, конфлікт навіть не виходить на територію Вірменії, оскільки незважаючи на артобстріли з вірменської території, ми по території Вірменії ніяких ударів не завдаємо і на вірменську територію не переходимо. Вірменська сторона намагається втягнути в це протистояння ОДКБ, намагається втягнути європейські країни і намагається інтернаціоналізувати конфлікт", - заявив Алієв.

Відзначимо, до ОДКБ входять Російська Федерація, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизія і Таджикистан.

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС у закордонних справах Жозеп Боррель заявив, що ультиматум Азербайджану щодо Нагірного Карабаху навряд чи вдасться виконати. Баку вимагає вивести вірменські війська з регіону для припинення вогню.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, у свою чергу, заявив, що перемир'я можливо, якщо Туреччина припинить брати участь у конфлікті на боці Азербайджану.