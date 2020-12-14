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Вірменія назвала повернення територій в Карабасі своїм пріоритетом

Новость на русском → Єреван, Понеділок 14 грудня 2020 14:30
Вірменія назвала повернення територій в Карабасі своїм пріоритетом Фото: Ара Айвазян (mfa.am)
Автор: РБК-Україна

Одним з головних пріоритетів Вірменії в політиці щодо Нагірного Карабаху є повернення зайнятих Азербайджаном територій. А розгляд прав місцевих вірмен повинно проходити в рамках мирного процесу Мінської групи ОБСЄ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Вірменії.

Повідомляється, що сьогодні міністр закордонних справ Ара Айвазян прийняв представників співголів Мінської групи ОБСЄ - Стефана Вісконті (Франція), Ендрю Чаффера (США), тимчасового повіреного у справах посольства Росії у Вірменії Олексія Синегубова, а також чинного представника голови ОБСЄ Анджея Каспршика.

На зустрічі сторони обговорили припинення вогню в Нагірному Карабасі і захист прав місцевих вірмен.

"В якості пріоритету вірменської сторони Ара Айвазян підкреслив встановлення статусу Арцаха на основі права народу Арцаха на самовизначення, деокупацію окупованих територій з боку Азербайджану, створення умов для безпечного повернення арцахських вірмен до своїх будинків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан в провокаціях через загострення в Нагірному Карабасі.

12 грудня Вірменія заявила про спробу азербайджанських військових атакувати одну з позицій в Нагірному Карабасі, в результаті чого карабахські формування понесли втрати. Азербайджан назвав цей інцидент антитерористичною операцією.

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