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Армения назвала возвращение территорий в Карабахе своим приоритетом

Новина українською → Ереван, Понедельник 14 декабря 2020 14:30
Армения назвала возвращение территорий в Карабахе своим приоритетом Фото: Ара Айвазян (mfa.am)
Автор: РБК-Украина

Одним из главных приоритетов Армении в политике по Нагорному Карабаху является возвращение занятых Азербайджаном территорий. А рассмотрение прав местных армян должно проходить в рамках мирного процесса Минской группы ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Армении.

Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Ара Айвазян принял представителей сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Стефана Висконти (Франция), Эндрю Чаффера (США), временного поверенного в делах посольства России в Армении Алексея Синегубова, а также действующего представителя главы ОБСЕ Анджея Каспршика.

На встрече стороны обсудили прекращение огня в Нагорном Карабахе и защиту прав местных армян.

"В качестве приоритета армянской стороны Ара Айвазян подчеркнул установление статуса Арцаха на основе права народа Арцаха на самоопределение, деоккупацию оккупированных территорий со стороны Азербайджана, создание условий для безопасного возвращения арцахских армян в свои дома", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в провокациях из-за обострения в Нагорном Карабахе.

12 декабря Армения заявила о попытке азербайджанских военных атаковать одну из позиций в Нагорном Карабахе, в результате чего карабахские формирования понесли потери. Азербайджан назвал этот инцидент антитеррористической операцией.

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