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Вірменія готова до відновлення мирного процесу по Карабаху, - Пашинян

Автор: Игорь Литвиненко

Вірменія готова до відновлення мирного процесу врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Врегулювання конфлікту має відбуватися в рамках мінської групи.

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Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні Міжурядової ради Євразійського в Єревані.

"Ми вірні принципу мирного врегулювання Нагірно-Карабахського конфлікту і готові до відновлення мирного процесу у відповідності із заявами, зробленими в останні кілька днів президентами і міністрами закордонних справ країн співголів мінської групи ОБСЄ", - сказав Пашинян.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що повернеться за стіл переговорів з Вірменією, коли закінчиться фаза військового протистояння.

Алієв також зазначав, що військові дії припиняться лише після того, як вірменські війська покинуть окуповані території Азербайджану.

Також РБК-Україна писало, що Вірменія готова піти на поступки Азербайджану для врегулювання конфлікту в Карабаху.

Зазначимо, бойові між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня. У 1991 році Нагірний Карабах проголосив свою незалежність. Азербайджан не визнає Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

Прогноз погоди
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Новини України АрменияНагорный КарабахНікол Пашинян