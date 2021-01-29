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Арестович про доктрину "Російський Донбас": підрив мінських і нормандських угод

Автор: РБК-Україна

В окупованому Донецьку проходить так званий форум за участю представників "місцевої влади", російських політиків і пропагандистів. Вчора в ході нього було прийнято доктрину "Російський Донбас", яка є прямим підривом мінських і нормандських угод.

Про це у Facebook заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, доктрину було презентованр як "ідеологічне обгрунтування культури і цінностей "русского мира" як об'єднуючого начала Росії і Донбасу". У цьому "документі" самопроголошені утворення на окупованих територіях називають нібито російськими національними державами.

Арестович зазначає, що в доктрині спочатку говориться про необхідність захоплення всієї території Донецької та Луганської областей з подальшою ліквідацією України і створення на її території російської держави-наступника.

"Якщо повернутися від ідеології до сьогоднішньої політичної практиці, то доктрина "Русского мира/Донбасса", з документально оформленою метою ліквідації України - це прямий, пряміше нікуди підрив мінських і всього іншого пулу нормандських угод", - додав Арестович.

На його думку, "русские - це ми, русичі, Русь зібралася навколо Києва, сьогодні має форму історичної України".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Росія відправила своїх пропагандистів на "форум" в Донецьку, і МЗС України вже ініціював для них заборону на в'їзд до країни.

Також повідомлялося, що в прийнятій доктрині "Російський Донбас" не згадується про включення окупованих територій до складу Російської Федерації.

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