Апеляційний суд Києва пояснив рішення про скасування заочного арешту Януковича

Апеляційний суд Києва роз'яснив своє рішення щодо скасування заочного арешту екс-президента України Віктора Януковича. Рішення Печерського суду про арешт колишнього глави держави назвали незаконним.

Про це повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва.

У суді заявили, що прокурором не доведено факт про оголошення Януковича у міжнародний розшук.

"Спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді стосовно підозрюваного (крім неповнолітнього), який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.

Захист надав судді Апеляційного суду інформацію, що щодо Януковича не розміщувалося повідомлення Інтерполу з "червоним кутом" та не розміщувався внутрішній запит з метою оголошення його міжнародного розшуку по лінії Інтерполу.

Суд цієї інстанції також звинуватив Печерський суд в істотних порушеннях при оголошенні свого рішення. Зокрема, в оригіналі заяви говориться, що арешт Януковичу продовжили в межах строку досудового розслідування, до 10 липня 2021 року. Втім, "копія ухвали, що надана стороні захисту, не містить визначення строку її дії".

Разом з тим, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні Януковичем кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт екс-президента України Віктора Януковича по справі Майдану. Суд призначив новий розгляд справи в суді першої інстанції.