Алієв давав 5 млрд доларів за Карабах. У мережу злили розмову лідерів Вірменії та Білорусі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв пропонував Вірменії 5 млрд доларів за передачу Нагірного Карабаху. Про це свідчить злитий в інтернет запис розмови лідерів Вірменії та Білорусі на саміті ОДКБ восени 2016 року в Єревані.

Справжність запису вже підтвердив офіс колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна, передає armeniasputnik.

Повідомляється, що один з телеграм-каналів опублікував запис, де президент Білорусі Олександр Лукашенко і тодішній президент Вірменії Серж Саргсян обговорюють майбутнє Нагірного Карабаху. Останній заявив, що не розуміє, чому має просто так віддати регіон.

"Як просто так? Він (Алієв, - ред.) заплатить, він тобі пропонував на першому етапі 5 млрд", - заявив Лукашенко.

У відповідь на це Саргсян заявив, що дасть Алієву 6 млрд доларів за відмову від територіальних претензій. Крім того, він зазначив, що не може здати райони, оскільки вони були здобуті кров'ю п'яти тисяч вірменських воїнів.

У Саргсяна підтвердили справжність запису і дивуються, як вона опинилася в інтернеті. Це була непублічна бесіда президентів на сесії Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) 14 жовтня 2016 року.

Нагадаємо, за підсумками кампанії восени 2020 року Азербайджан узяв під контроль кілька районів Нагірного Карабаху. За даними Баку, втрати азербайджанської сторони склали 2 783 особи вбитими.

Також повідомлялося, що Вірменія і Азербайджан домовилися про обмін полоненими.