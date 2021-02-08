50 на 50: як розділені сфери контролю в ОПЗЖ

У партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) всі ключові рішення приймаються стратегічною радою політсили. Контроль встановлений в частках 50 на 50.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію".
Народний депутат від цієї політсили Микола Скорик в коментарі РБК-Україна розповів, що до стратегічної ради входять четверо осіб: його голова - Віктор Медведчук, два співголови партії - Юрій Бойко і Вадим Рабинович, а також голова виконкому ОПЗЖ - Сергій Льовочкін.
РБК-Україна пише, що "акціонери" партії розділили контроль порівну. Однак, є ще один центр впливу в ОПЗЖ - київський забудовник Вадим Столар. Близькі до нього в партії - від п'яти до семи людей.
Віктор Медведчук також очолює політичну раду, але у нього значно менший функціонал. У ньому налічується більше 50 членів, але контроль встановлено також у частках 50 на 50: приблизно по половині людей, що орієнтуються на Сергія Льовочкіна і Юрія Бойка, і стільки ж – на Медведчука та Вадима Рабиновича.
В такій же пропорції розподілений контроль і над регіональними осередками по країні.
Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко оцінив можливість розколу ОПЗЖ після блокування трьох телеканалів Тараса Козака.
Зазначимо, міністр культури України Олександр Ткаченко заявив про необхідність боротьби з дезінформацією. Для цього створять Центр протидії дезінформації.