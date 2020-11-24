Зеленський одужав від COVID-19, а в Україні підбивають підсумки виборів: новини за 23 листопада

Президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак одужали від коронавируса, в Україні підбивають підсумки місцевих виборів, в київському гіпермаркеті обірвався ліфт. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 23 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: останні новини

Результати виборів мерів: список переможців по містах

У більшості міст України завершилися місцеві вибори. Діючі мери 9 обласних центрів і столиці були переобрані на наступну каденцію вже в першому турі. В інших містах боротьба кандидатів продовжилася під час повторного голосування. Хто переміг на виборах мера в обласних центрах, а також де і чому призначені перевибори - детально на РБК-Україна.

В Україні можуть ввести новий податок

У партії "Слуга народу" роздумують над ідеєю впровадження нового податку, надходження з якого підуть до місцевих бюджетів. Таким чином влада намагається знайти діалог з регіонами. Про це повідомило джерело РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Заходи проти мерів. Як центральна влада конфліктує з місцевою".

Однак, це поки що на рівні ідеї, а для реалізації необхідно час. Поки що задовольнити інтереси регіонів збираються через збільшення витрат на соцекономрозвиток в бюджеті на 2021 рік.

Зеленський погодив вихід України з чергового договору СНД

Президент Володимир Зеленський підтримав вихід України з договору про проведення узгодженої монопольної політики Співдружності незалежних держав (СНД). Глава держави сьогодні підписав відповідний закон. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначили в ОП, вихід з цього договору СНД захистить українські національні економічні інтереси.

Чотири країни приєдналися до санкцій проти РФ за агресію проти України

Ще чотири країни приєдналися до європейських санкцій щодо Росії через агресію проти України. Персональні санкції щодо 41 особи та 28 організацій будуть діяти до 15 березня 2021 року.

Сьогодні до антиросійських санкцій приєдналися країни-кандидати на вступ до Європейського союзу - Чорногорія та Албанія. Також санкції проти Російської Федерації підтримали Ліхтенштейн та Норвегія.

Суд закрив справу проти судді КСУ Сліденко

Голосіївський районний суд міста Києва закрив справу проти судді Конституційного суду України Ігоря Сліденко. Національне агентство з запобігання корупції звинуватив суддю у неподанні е-декларацій. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Раніше Голосіївський суд закрив справу проти судді КСУ Володимира Мойсіка.

У Києві в гіпермаркеті обірвався ліфт, є загиблий

У Києві, в одному із супермаркетів обірвався ліфт. Загинув чоловік, який перебував у ньому під час інциденту.

Повідомляється, що кабіна ліфту пролетіла шість метрів і на швидкості впала в шахту. Під час цього в ліфті був 52-річний вантажник торгового центру. Він помер до приїзду швидкої допомоги.

У Києві продовжили пільги на оплату комунальних послуг

У Києві продовжили пільговий період на оплату комунальних послуг. Тепер знижку 10% отримають усі мешканці столиці, які оплатять послуги до кінця листопада. Раніше для отримання знижки киянам потрібно було здійснити оплату до 20-го числа.

За даними Державної служби статистики, сума боргів українців за комунальні послуги у вересні зменшилася майже на мільярд гривень.

Вперше в історії Франції екс-президент постане перед судом

Сьогодні, 23 листопада, в Парижі стартує судовий процес над екс-президентом Франції Ніколя Саркозі. Це перший подібний випадок в історії країни.

Повідомляється, що справа про корупцію стосується можливого лівійського фінансування передвиборної кампанії Саркозі в 2007 році. Крім нього самого у справі фігурують адвокат Тьєрі Ерцог і колишній суддя Касаційної інстанції Жільбер Азибер.