Зеленський виступив в Раді, а екс-беркутівців оголосили в розшук: новини за 20 жовтня

Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, трьох екс-беркутівців оголосили в міжнародний розшук, "Динамо" програло "Ювентусу" в першому турі групи Ліги чемпіонів. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 20 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Володимир Зеленський виступив в Раді

Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній раді із традиційним посланням до парламенту. У ході виступу глава держави згадав про боротьбу з коронавірусом, ситуацію на Донбасі та в Криму, детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Рада підтримала створення штабу по боротьбі з COVID-19

В Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Відповідний проект постанови №4228 підтримала Верховна рада.

Також повідомляється, що у Міністерстві охорони здоров'я України розробили план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус. Україна зараз на першому рівні.

Зеленському представили зразок можливої української вакцини від коронавіруса

Президенту представили зразок можливої української вакцини від коронавіруса. Кандидат пройшов лише доклінічні випробування. Про це повідомляє пресс-служба Офісу президента.

На нараді у президента вчені розповіли про результати тестування препарату, який випробовувався протягом шести місяців і має можливість нейтралізувати вірус COVID-19 в культурі інфікованих клітин людини.

Справа про розстріли на Майдані: беркутівців оголосили в міжнародний розшук

Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут". Розшукують трьох осіб. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У розстрілі 48 активістів Евромайдана звинувачуються 5 екс-бійців "Беркуту": Сергій Тамтура, Олександр Маринченко, Павло Аброськін, Сергій Зінченко та Олег Янішевський.

Сім'ям всіх загиблих курсантів катастрофи АН-26 виплатили компенсації

Міністерство оборони виплатило компенсації сім'ям всіх загиблих курсантів в авіакатастрофі літака АН-26. Родичам екіпажу компенсації виплатять після завершення офіційного розслідування. Про це повідомили в прес-службі Міноборони.

Родичам 19 загиблих курсантів виплатили 28 мільйонів гривень.

У Харкові іномарка загадково потрапила у річку (відео, фото)

У Харкові близько 13:00 в річці перед Горбатим мостом у вівторок, 20 жовтня, автомобіль KIA загадковим чином перемістився у воду. Судячи з зовнішнього вигляду автомобіля – вм'ятин від зіткнення з перешкодою немає. Більш того, дівчина, яка вела машину, вийшла на берег практично сухою. Відео, фото і подробиці загадкового інциденту публікують в Telegram.

Як повідомляється, офіційної інформації про те, як машина перемістилася в річку немає.

"Динамо" програло "Ювентусу" в першому турі групи Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" поступилося "Ювентусу" в стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч в Києві на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 2:0.

Це перша поразка киян в офіційному матчі з моменту, коли влітку команду очолив Мірча Луческу. Після призначення румунського фахівця "Динамо" провело 10 поєдинків, в яких взяло 8 перемог і двічі зіграло внічию. Поразка під його керівництвом було тільки в товариській грі.