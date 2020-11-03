Зеленський не виключає розпуск Ради, а у Відні сталися теракти: новини за 2 листопада

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до нардепів від "Слуги народу", терористи атакували відразу шість локацій у Відні, в центрі Києва чоловік погрожував підірвати ресторан "Катюша". Детальніше про те, що сталося в понеділок, 2 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський не виключає розпуску Ради через розбіжності щодо КСУ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що останні рішення Конституційного суду є прямим і швидким шляхом до кровопролиття в країні. Про це він заявив у зверненні до нардепів від "Слуги народу" перед засіданням фракції. На засіданні фракції він закликав звільнити суддів КСУ.

У "Слузі народу" поки не вирішили, чи підтримають звільнення суддів КСУ

В ефірі програми "Свобода слова" президент заявив, що відмова "Слуги народу" від підтримки його рішення щодо звільнення суддів Конституційного суду може стати причиною для розпуску Верхвної ради.

Терористи атакували кілька об'єктів у Відні

Терористи атакували відразу шість локацій в столиці Австрії Відні. Стрілянина почалася о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) в центрі Відня. Стріляли зокрема біля синагоги на площі Шведенплатц.

Правоохоронці повідомили, що кілька злочинців озброєні автоматами. Відомо, що загинув поліцейський. Австрійські журналісти повідомляють, що загинули сім осіб. Але поліція поки підтвердила, що жертвами теракту стали три людини. Кілька, в тому числі поліцейський, отримали поранення. Як мінімум четверо підозрюваних були затримані. Джихадисти заявили про свою причетність до нападів.

У МОЗ назвали число хворих за добу, при якому в Україні введуть локдаун

У Міністерстві охорони здоров'я назвали добову кількість хворих на COVID-19, при якій в Україні введуть локдаун. При 20 тисячах хворих у країні на 100% заповняться ліжкомісця. Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу "1+1".

Таким чином, МОЗ знову підвищив планку захворюваності за добу, при якій в країні можливий повний локдаун.

Лікарні Ужгорода заповнено на 100%, тяжкохворих везуть до інших районів, - ОДА

Станом на сьогодні лікарні Ужгорода на 100% заповнені пацієнтами з коронавірусом. У зв'язку з цим тяжкохворих госпіталізують до лікарень інших районів Закарпатської області.

При цьому мер Ужгороду Богдан Андріїв виступає проти посилення карантину в місті. Він просить МОЗ послабити карантин.

Курс долара знову оновив максимум за два роки

На 3 листопада 2020 року Національний банк України встановив офіційний курс на позначці 28,58 гривень за долар. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 листопада встановлено на такому рівні: 28,5827 гривень за 1 долар (+0,0132 грн). При цьому курс на 2 листопада становив 28,4507 гривень за 1 долар.

У центрі Києва чоловік погрожував підірвати кафе: з'явилося відео інциденту

У Києві чоловік захопив кафе в центрі міста. Інцидент стався на бульварі Лесі Українки, в приміщенні вареничної "Катюша". Чоловік зайшов до закладу, влаштував там бешкет і почав погрожувати, що підірве будинок. На момент інциденту в приміщення знаходилися відвідувачі.

Ніяких вимог він не висував і за деякими даними, невідомий чоловік – колишній учасник АТО. На місце події була викликана слідчо-оперативна група, рятувальники та поліція. Жодних вибухових пристроїв у чоловіка не було виявлено. В Національній поліції повідомили, що злочинця затримали.