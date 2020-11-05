Вибори в США і повернення Марківа в Україну: новини за 4 листопада

У США обирають президента країни, український військовий Віталій Марків повернувся в Україну, Геннадія Кернеса переобрали мером Харкова. Детальніше про те, що сталося в середу, 4 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Судові позови і "хиткі" штати: як відбувається підрахунок голосів на виборах у США

В США відбулися вибори президента. Підрахунок голосів також майже підійшов до фінішу. Кандидати Дональд Трамп і Джо Байден за добу скоротили розрив у ключових "хитких" штатах, хоча кандидат від демократів має невелику перевагу, і його шанси на перемогу виглядають поки що трохи вище. Але жоден з кандидатів не може вірогідно стверджувати, що переміг, і обидва штаби заявили, що у них є всі шанси виграти.

Згідно з останніми даними, Байден зберігає невелику перевагу в кількох ключових штатах, але результати Трампа, як і у 2016 році, перевершили прогнози аналітиків. Для перемоги кандидатові потрібно 270 з 538 голосів у колегії вибірників. Станом на ранок 5 листопада, згідно з підрахунками CNN, у Байдена - 253 голоси, у Трампа - 213.

Залишаються невизначеними переможці ще в 6 штатах - Аризона, Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія, Мічиган і Аляска.

Зеленський звільнив першого заступника голови Офісу президента Трофімова

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента. Він призначений позаштатним радником Зеленського. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

В опублікованому указі йдеться, що Трофімова звільнено згідно з поданою ним заявою. Іншим указом Зеленський призначив його позаштатним радником.

Марків повернувся в Україну (фото)

Український військовий Віталій Марків, якого виправдав міланський суд, у вівторок, 4 листопада, повернувся в Україну. Він прибув літаком разом з українською делегацією.

На брифінгу Марків сказав, що разом з адвокатами будуть чекати остаточного висновку касації. Своєю першою задачею він назвав продовження служби в ЗСУ.

Рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для ФОП

Верховна рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року. Відповідний законопроект №4313 за основу підтримали лише 212 нардепів при 226 необхідних.

Направлення законопроекту на повторне перше читання підтримали 254 депутати.

Кернеса переобрали мером Харкова

Харківська міська територіальна виборча комісія оголосила переможця виборів мера Харкова. Міським головою знову був обраний Геннадій Кернес.

Відповідна постанова була опублікована на сайті Харківської міської ради.

Так, Кернес здобув перемогу в першому турі.

У Польщі вводять суворі обмеження через пандемію

У Польщі у зв'язку зі зростанням випадків зараження коронавірусом вводять ряд нових карантинних обмежень. Вони набудуть чинності 7 листопада і будуть діяти як мінімум до 29 листопада.

Так, з суботи повністю закриються театри, кінотеатри, музеї, художні галереї, громадські та музичні центри. Також будуть введені обмеження на перебування людей в церквах і магазинах. Номери в готелях стануть доступні тільки для гостей, які перебувають у відрядженні. З понеділка, 9 листопада, учні всіх класів шкіл перейдуть на дистанційне навчання.

Потужний величезний антициклон: Діденко прогнозує різку зміну погоди

Погода в Україні принесе величезний потужний антициклон в найближчі кілька днів. Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 6, 7 і 8 листопада в країні буде суха погода з досить високою, як для листопада, температурою.

Раніше синоптик також попередила, що скоро в Україні прийде досить відчутне похолодання. Його варто чекати вже на наступному тижні, ймовірні навіть перші серйозні заморозки.