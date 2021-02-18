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В Україну повертається адаптивний карантин, а "Голос" виключив депутата за бійку: новини за 17 лютого

Автор: РБК-Україна

В Україну повертається адаптивний карантин з зонами, "Голос" виключив з партії депутата через бійку, чоловік королеви Єлизавети II потрапив до лікарні. Детальніше про те, що сталося в середу, 17 лютого - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

"Голос" виключив з партії депутата, який напав на ведучого "Телебачення Торонто"

Фракція "Голос" у Київській міській раді виключила зі свого складу депутата Костянтина Богатова, який побився на стендап виступі з ведучим програми "Телебачення Торонто" Владом Капицею. Сам Богатов відмовився добровільно складати мандат.

У фракції зазначили, що поведінка Богатова не відповідає цінностям "демократичної європейської партії, якою є "Голос".

Путін різко відреагував на закриття телеканалів Козака в Україні

Президент Росії Володимир Путін виступив з осудом з приводу закриття трьох телеканалів в Україні. За його словами, їх "прихлопнули" одним розчерком пера. Путін назвав це проявом подвійних стандартів у розумінні свободи слова.

Також ррезидент РФ пояснив заяви Заходу про можливість введення санкції проти газопроводу "Північний потік-2". За його словами, противники газопроводу хочуть змусити таким чином Росію платити за ситуацію в Україні.

Чергове отруєння школярок: в Умані восьмикласниці наковталися таблеток в школі

Після вчорашнього трагічного інциденту в Боярці, де дві учениці ліцею наковталися таблеток, що закінчилося загибеллю однієї семикласниці та госпіталізацією другої, стало відомо про отруєння цим же препаратом школярок в Умані.

Дві восьмикласниці у середу прийняли по 10 таблеток у приміщенні школи, після чого потрапили в лікарню. За словами прес-секретарки Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР Ірнини Назарок, школярок доставили в лікарню в кареті "швидкої" з підозрою на отруєння "Дротаверином".

Хвиля масових обшуків в Криму: затримали 7 людей, Україна відкрила дві справи

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя відкрила дві кримінальні справи через обшуки російських силовиків на півострові. В ході цих обшуків затримали 7 кримських татар.

Сьогодні зранку в будинки кримських татар прийшли співробітники ФСБ. Відомо про затримання 7 осіб.

Українцям готують нові податки: кого зобов'яжуть платити і скільки

В Україні хочуть ввести податок на додаткові доходи самозайнятих громадян, отримані від надання певних послуг, і які не перевищують 100 розмірів мінімальної заробітної плати на рік.

Нововведення стосуватиметься громадян, які працюють самостійно (не мають найманих працівників) і без реєстрації ФОП, і не займаються забороненими видами діяльності, такі як репетитори, няні, виробники власної продукції (наприклад, домашні кондитери), дизайнери тощо.

Єрусалим несподівано занесло снігом: відео та фото

В Єрусалимі раптово почався рясний снігопад, чого не траплялося вже кілька років поспіль. Такі опади призвели до зупинки руху трамваїв і автобусів в столиці Ізраїлю.

У мережі вже з'явилися фото і відео засніженого Єрусалиму.

Чоловік королеви Єлизавети ІІ потрапив до лікарні

Чоловік британської королеви Єлизавети ІІ, 99-річний герцог Единбурзький Філіп потрапив до лікарні. Його госпіталізували до лондонського госпіталя Edward VII King через нездужання.

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Зазначається, що нездужання принца Філіпа не пов'язане з COVID-19. В офіційній заяві Букінгемського палацу йдеться про те, що герцог Единбурзький потрапив до лікарні ввечері вівторка, 16 лютого.

Морози в Європі: вперше за багато років замерзло Балтійське море

У зв'язку з аномальними морозами в Європі вперше за багато років замерзло узбережжі Балтійського моря. Зокрема, замерзла смуга завширшки в кілька сотень метрів на польському морі.

Повідомляється, що рідкісне для цього регіону видовище спостерігається в польському курортному місті Мендзиздроє. На сьогодні там лід простягається на сотні метрів від берегів. Як стверджують місцеві жителі, такого явища тут не було як мінімум останні 25 років.

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