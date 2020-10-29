В Україні продовжили режим НС, а мер Борисполя помер від коронавирусу: новини за 28 жовтня

Режим надзвичайної ситуації в Україні продовжений до 31 грудня, мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавирусу, у Франції вводять повторний режим самоізоляції. Детальніше про те, що сталося в середу, 28 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця року

Кабінет міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2020 року. Режим був встановлений у березні 2020 року через епідемію COVID-19.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 28 жовтня.

Під Харковом на газопереробній станції стався вибух, є загиблі

У Харківській області на території газопереробної станції стався вибух. У результаті загинули двоє людей, а дев'ять отримали поранення.

У зв'язку з вибухом у Дергачівському районі Харківської області без газу залишилися 3,5 тисячі осіб.

Мер Борисполя помер від коронавірсу

Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавируса. Він лідирував на місцевих виборах.Напередодні про захворювання Анатолія Федорчука COVID-19 повідомляли в партії "Наш край", від якої він балотувався на посаду мера Борисполя.

Керівник громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що у зв'язку зі смертю Федорчука у місті проведуть повторні вибори.

НАЗК закрив Єдиний реєстр електронних декларацій

У середу, 28 жовтня, Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Доступ до реєстру не доступний з 19:00. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Це означає, що державні органи і громадськість більше не мають відкритого цілодобового доступу до електронних декларацій чиновників, а НАЗК припиняє їх перевірку, зберігання та оприлюднення", - йдеться в повідомленні.

Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад держпідприємств

Кабінет міністрів скасував обмеження розміру заробітних плат керівників, членів виконавчих органів та членів наглядових рад держаних підприємств. Починаючи з жовтня посадовці будуть отримувати повну зарплату.

Як повідомляло РБК-Україна, Конституційний суд у серпні визнав неконституційними обмеження Кабміну щодо обмеження заробітних плат чиновників і суддів на час карантину. Водночас Кабінет міністрів зберіг обмеження зарплат для членів уряду на рівні 5 середніх зарплат, незважаючи на рішення Конституційного суду.

Названі причини авіакатастрофи АН-26 в Чугуєві

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 назвала причини аварії, в результаті якої загинули курсанти. Повідомляється, що головними причинами аварії стали відсутність дієвого контролю за організацією польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, системні порушення правил польотів в університеті.

Також причинами є недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, взльоти конвеєром (виконувався 6 політ підряд), відмова системи управління двигуна, порушення планової таблиці польотів.

Кабмін погодив кандидатуру нового керівника Митниці

У Кабінеті міністрів узгодили кандидатуру Павла Рябікіна на посаду глави Державної митної служби.

Рябікін - український політик, юрист і дипломат, народний депутат України VII скликання. З березня 2017 року він є генеральним директором міжнародного аеропорту "Бориспіль".

В Білорусь не пускатимуть громадян України, Польщі та Литви, - посол

Громадян України, Польщі та Литви не пускатимуть в Білорусь. Відповідні заходи вживають білоруські прикордонники. Про це заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, влада Білорусі продовжують вважати Україну, Польщу і Литву загрозою.

У Франції вводять повторний режим самоізоляції

Уряд Франції знову вводить режим самоізоляції по всій території країни. Він почне діяти з п'ятниці, 30 жовтня. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

"Я вирішив, що з п'ятниці буде відновлений режим самоізоляції, який раніше допомагав стримувати вірус", - сказав Макрон.