В Украине продлили режим ЧС, а мэр Борисполя умер от коронавируса: новости за 28 октября

Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлен до 31 декабря, мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса, во Франции вводят повторный режим самоизоляции. Подробнее о том, что произошло в среду, 28 октября, - в материале РБК-Украина

Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Режим был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии COVID-19.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

Под Харьковом на газоперерабатывающей станции произошел взрыв, есть погибшие

В Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв. В результате погибли два человека, а девять получили ранения.

В связи со взывом в Дергачевском районе Харьковской области без газа остались 3,5 тысячи человек.

Мэр Борисполя умер от коронавируса

Мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Он лидировал на местных выборах. Накануне о заболевании Анатолия Федорчука COVID-19 сообщали в партии "Наш край", от которой он баллотировался на должность мэра Борисполя.

Руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что в связи со смертью Федорчука в городе проведут повторные выборы.

НАПК закрыл Единый реестр электронных деклараций

В среду, 28 октября, Национальное агентство по предотвращению коррупции закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Доступ к реестру не доступен с 19:00. Об этом сообщает пресс-служба НАПК. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование", - говорится в сообщении.

Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий

Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Начиная с октября чиновники будут получать полную зарплату.

Как сообщало РБК-Украина, Конституционный суд в августе признал неконституционными ограничения Кабмина по ограничению заработных плат чиновников и судей на время карантина. В то же время Кабинет министров сохранил ограничения зарплат для членов правительства на уровне 5 средних зарплат, несмотря на решение Конституционного суда.

Названы причины авиакатастрофы АН-26 в Чугуеве

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 назвала причины аварии, в результате которой погибли курсанты.Сообщается, что главными причинами аварии стали отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, системные нарушения правил полетов в университете.

Также причинами являются недостаточная профессиональная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлет конвейером (выполнялся 6 полетов подряд), отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблицы полетов.

Кабмин согласовал кандидатуру нового руководителя Таможни

В Кабинете министров согласовали кандидатуру Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы.

Рябикин - украинский политик, юрист и дипломат, народный депутат Украины VII созыва. С марта 2017 года он является генеральным директором международного аэропорта "Борисполь".

В Беларусь не будут пускать граждан Украины, Польши и Литвы, - посол

Граждан Украины, Польши и Литвы не будут пускать в Беларусь. Соответствующие меры предпринимают белорусские пограничники. Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в эфире "Общественного радио".

По его словам, власти Беларуси продолжают считать Украину, Польшу и Литву угрозой.

Во Франции вводят повторный режим самоизоляции

Правительство Франции вновь вводит режим самоизоляции по всей территории страны. Он начнет действовать с пятницы, 30 октября. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

"Я решил, что с пятницы будет восстановлен режим самоизоляции, который ранее помогал сдерживать вирус", - сказал Макрон.