Третя хвиля коронавірусу і заяви Кремля про "червону межу": новини за 4 березня
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про третю хвилю коронавірусу в Україні, в Кремлі назвали відновлення повноформатних бойових дій на Донбасі "червоною межею" в ситуації, Верховна Рада провалила легалізацію обороту зброї. Детальніше про те, що сталося в четвер, 4 березня, - в матеріалі РБК-Україна
Коронавірус в Україні і в світі: останні новини
- Локдаун в Україні можуть ввести вже втретє. Наразі в країні розпочалася третя хвиля коронавірусу. Про це на прес-конференції повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
- В Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу. Два позитивних результати підтвердили в Івано-Франківську.
- В Україні за четвер, 4 березня, від коронавірусу прищепили 2983 людини. Всього в Україні прищепили вже понад 12,5 тисяч людей. Зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти.
- МОЗ України підписав угоду з британською компанією Crown Agents, яка передбачає нерозголошення інформації про умови закупівлі COVID-вакцин. У разі порушення може дійти до розриву контракту з виробником.
- В рамках вакцинації в Україні залишки препаратів будуть передавати на п'ятий етап національної кампанії. Крім того, вакцини зможуть перепродати приватним клінікам за собівартістю, щоб українці могли вакцинуватися позачергово.
- Мешканці України вже цього літа зможуть самостійно придбати вакцину від коронавірусу. Таким чином ті, хто захоче виїхати за кордон зможуть зробити щеплення навіть якщо їм не положена безкоштовна вакцина від держави.
- В 43 країнах Європи виявили "британський" штам коронавірусу. При цьому "південноафриканський" штам був виявлений у 26 країнах Європи.
У Кремлі назвали "червону межу" у війні на Донбасі
У Кремлі назвали відновлення повноформатних бойових дій на Донбасі "червоною межею" в ситуації. Після цього в Росії будуть проводити "додатковий аналіз" перед новими рішеннями. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву Пєскова. У міністерстві порадили Росії припинити перекладати відповідальність на інших.
Рада провалила легалізацію обігу зброї
Верховна рада провалила закони про обіг зброї в Україні. Йдеться про законопроекти №4335 та №4335-1.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян. Більш детально про цю тему читайте в матеріалі "Напівлегальний оборот: звідки терористи в Україні беруть арсенали зброї".
Голова МЗС Словаччини вибачився за скандальний жарт прем'єра про Закарпаття
Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт про Закарпаття. Прем'єр-міністр цієї країни раніше пожартував про "обіцяне Закарпаття" в обмін на російську вакцину. Про це Корчок написав на своїй сторінці в Facebook.
Корчок розповів, що спілкувався зі своїм українським партнером, міністром закордонних справ Дмитром Кулебой. "Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словацької Республіки Ігоря Матовича на адресу України", - написав міністр.
SpaceX погодилася запустити український супутник. У Раді назвали вартість послуги
Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска погодилася запустити на орбіту український супутник Січ 2-1. Домовленості про запуск були досягнуті минулого тижня під час переговорів з компанією.
Переговори між комітетом економічного розвитку за участі команди Держкосмосу з SpaceX тривали з грудня 2020 року. Минулого тижня компанія Маска дала згоду на запуск супутника за 1 мільйон доларів.
У Львові почали судити пастора-педофіла, який розбестив 147 дітей: ледве волочив ноги і хитав головою
У Львові розпочався суд над педофілом, який створив християнську організацію і тривалий час ґвалтував дітей. Всього від нього постраждали 147 неповнолітніх.
Всі жертви педофіла відвідували організовані підозрюваним заняття для підлітків. Він це називав дитячою релігійною організацією.Як з'ясувалося в ході розслідування, ні до однієї з релігійних конфесій або церков підозрюваний не належав і його організація була нелегальною.
Тепла в травні не чекайте: синоптик розповів, якою буде весна в Україні
Весна в Україні буде холодною. Теплі градуси не потішать людей навіть на початку квітня. Такий прогноз погоди на весняний сезон озвучив народний синоптик Леонід Горбань.
Експерт розповів, що з 4 по 7 березня в ряді областей очікується до 5-7 градусів морозу вночі. В квітні не потрібно чекати різкого потепління, вночі буде навіть мінусова температура. Синоптик повідомив, що навіть після Пасхи 2 травня будуть ще хвилі похолодання. Спеки в третьому весняному місяці чекати не варто.