Третья волна коронавируса и заявления Кремля о "красной черте": новости за 4 марта
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о третьей волне коронавируса в Украине, в Кремле назвали возобновление полноформатных боевых действий на Донбассе "красной чертой" в ситуации, Верховная Рада провалила легализацию оборота оружия. Подробнее о том, что произошло в четверг, 4 марта, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- Локдаун в Украине могут ввести уже в третий раз. В настоящее время в стране началась третья волна коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- В Украине подтвердили первые случаи "британского" штамма коронавируса. Два положительных результата подтвердили в Ивано-Франковске.
- В Украине за четверг, 4 марта, от коронавируса привили 2983 человека. Всего в Украине привили уже более 12,5 тысяч человек. Зафиксировано 126 сообщений о побочных эффектах.
- Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. В случае нарушения может дойти к разрыву контракта с производителем.
- В рамках вакцинации в Украине остатки препаратов будут передавать на пятый этап национальной кампании. Кроме того, вакцины смогут перепродать частным клиникам по себестоимости, чтобы украинцы могли вакцинироваться вне очереди.
- Жители Украины уже этим летом смогут самостоятельно приобрети вакцину от коронавируса. Таким образом те, кто захочет выехать за границу смогут сделать прививку даже если им не положена бесплатная вакцина от государства.
- В 43 странах Европы выявили "британский" штамм коронавируса. При этом "южноафриканский" штамм был обнаружен в 26 странах Европы.
В Кремле назвали "красную черту" в войне на Донбассе
В Кремле назвали возобновление полноформатных боевых действий на Донбассе "красной чертой" в ситуации. После этого в России будут проводить "дополнительный анализ" перед новыми решениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление Пескова. В министерстве посоветовали России прекратить перекладывать ответственность на других.
Рада провалила легализацию оборота оружия
Верховная рада провалила законы об обороте оружия в Украине. Речь идет о законопроектах №4335 и №4335-1.
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против легализации короткоствольного огнестрельного оружия для граждан. Более подробно об этой теме читайте в материале "Полулегальный оборот: откуда террористы в Украине берут арсеналы оружия".
Глава МИД Словакии извинился за скандальную шутку премьера о Закарпатье
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье. Премьер-министр этой страны ранее пошутил об "обещанном Закарпатье" в обмен на российскую вакцину
Корчок рассказал, что общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. "Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - написал министр на своей странице в Facebook.
SpaceX согласилась запустить украинский спутник. В Раде назвали стоимость услуги
Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска согласилась запустить на орбиту украинский спутник Сич 2-1. Договоренности о запуске были достигнуты на прошлой неделе во время переговоров с компанией.
Переговоры между комитетом экономического развития при участии команды Госкосмоса с SpaceX длились с декабря 2020 года. На прошлой неделе компания Маска дала согласие на запуск спутника за 1 миллион долларов.
Во Львове начали судить пастыря-педофила, развратившего 147 детей: еле волочил ноги и качал головой
Во Львове начался суд над педофилом, который создал христианскую организацию и долгое время насиловал детей. Всего от него пострадали 147 несовершеннолетних.
Все жертвы педофила посещали организованные подозреваемым занятия для подростков. Он это называл детской религиозной организацией.Как выяснилось в процессе расследования, ни к одной из религиозных конфессий или церквей подозреваемый не принадлежал и его организация была нелегальной.
Тепла в мае не ждите: синоптик рассказал, какой будет весна в Украине
Весна в Украине будет холодной. Теплые градусы не порадуют людей даже в начале апреля. Такой прогноз погоды на весенний сезон озвучил народный синоптик Леонид Горбань.
Эксперт рассказал, что с 4 по 7 марта в ряде областей ожидается до 5-7 градусов мороза ночью. В апреле не нужно ждать резкого потепления, ночью будет даже минусовая температура. Синоптик сообщил, что даже после Пасхи 2 мая будут еще волны похолодания. Жары в третьем весеннем месяце ждать не стоит.