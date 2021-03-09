Смертельна ДТП з українцями в Польщі і вбивство поліцейської в Києві: новини за вихідні

"Укрзалізниця" призупиняє сполучення з Закарпаттям, в Польщі сталася смертельна ДТП з українцями, в Києві знайшли вбитою поліцейську. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 6-8 березня, - в матеріалі РБК-Україна

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Смертельна ДТП в Польші: що відомо

В ніч на 6 березня в Польщі з'їхав у кювет і перекинувся автобус з українцями. В результаті ДТП загинуло 5 громадян, ще одного вдалося реанімувати в лікарні. Всього в автобусі перебували 57 чоловік.

Відомо, що перед аварією водій автобуса різко почав знижувати швидкість. За кілька секунд до ДТП швидкість впала до 45 км на годину.

У Польщі висунули звинувачення водієві автобуса. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Києві вночі знайшли вбитою поліцейську. Затримано підозрювану у вбивстві

В ніч на 7 березня в Дарницькому районі столиці виявили тіло поліцейської. Поліція затримала підозрювану у вбивстві.

Попередньою причиною вбивства став раптовий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі.

У Києві відбувся Марш жінок, акція пройшла без пригод

У Києві пройшов Марш жінок, присвячений Міжнародному жіночому дню. Учасниці пройшли від Михайлівської до Поштової площі.

Акція тривала півтори години. В ході неї учасниці йшли з різними гаслами і плакатами щодо своїх прав і вимог, також вигукували різні гасла. Серед них "Нема матки — нема голосу", "Квіти клумбам — права жінкам", "Не гальмуй — ратифікуй", "Моє тіло — моє діло". Однією з вимог акції з декількох сотень людей було ратифікація Стамбульської конвенції про боротьбу з насильством щодо жінок. Напроти цього мітингу провела свою акцію консервативна організація "Традиція і порядок". Сутичок не було, між учасниками був кордон правоохоронців.

Папа Франциск зустрівся з великим аятолою Іраку

Папа Римський Франциск у ході першого в історії візиту понтифіка до Іраку зустрівся з великим аятолою Алі аль-Сістані, одним з духовних лідерів шиїтів. Зустріч відбулася в будинку Сістані в місті Наджаф рано вранці в суботу.

Як повідомляється, на зустріч Папа Римський і Алі аль-Сістані не були допущені представники преси. Причиною цьому є те, що 90-річний великий аятола веде усамітнений спосіб життя і майже не з'являється на публіці.

У Швейцарії на референдумі схвалили заборону приховувати обличчя в громадських місцях

У Швейцарії громадяни підтримали на референдумі заборону на приховування обличчя в громадських місцях. За інціативу проголосували майже 53% учасників голосування.

Громадяни голосували за пропозицією запровадити загальнонаціональну заборону нікабу, паранджі, "палестинської хустки" та інших форм одягу, що дозволяють приховувати обличчя в громадських місцях. Ця заборона буде стосуватися і футбольних фанатів, а також лівих і правих радикалів, які люблять під час демонстрацій приховувати свої обличчя.

Я не хотіла більше жити: Меган Маркл зізналася у бажанні вчинити суїцид

Меган Маркл, яка чекає появи дівчинки, зізналася, що хотіла заподіяти собі шкоду, так як життя в палаці було для неї дуже важким. Про це вона розповіла у великому інтерв'ю Опрі Уїнфрі.

За словами дружини принца Гаррі, вона замислювалася про те, щоб заподіяти шкоди своєму тілу або навіть вчинити самогубство після того, як попросивши допомоги про рідних, не отримала її. Герцогиня була вкрай нещасною, коли жила у британській королівській сім'ї.

Українка Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики

Українка Марина Бех-Романчук здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні. Чемпіонат проходить у польському місті Торун.

Як наголосили в НОК, українка Бех-Романчук змогла пригнути на 6 метрів 92 сантиметрів, обійшовши чинну чемпіонку світу.

Українки взяли "золото" і "срібло" зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи

Українка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях. Киянка Ірина Геращенко взяла "срібло".

Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Тепла не буде: синоптики засмутили прогнозом погоди

Погода в Україні 9 березня не надто порадує жителів країни. По всій території вночі очікується мінусова температура. Крім того, холодно буде навіть вдень. Проте опадів не очікується.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.