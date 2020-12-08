Садовій захворів на коронавірус, а в Кривому Розі обрали мера: новини за 7 грудня

Мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус, Генасамблея ООН підтримала посилену резолюцію України щодо Криму, на виборах мера Кривого Рогу здобув перемогу кандідат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтин Павлов. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 7 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: останні новини

Генасамблея ООН підтримала посилену резолюцію України щодо Криму

На засіданні 7 грудня Генеральна асамблея ООН підтримала проект посиленої резолюції України щодо російської мілітаризації окупованого Криму.

Проект української резолюції підтримали 63 країни, проти виступили 17, і ще 62 держави утримались.

На виборах мера Кривого Рогу здобув перемогу Павлов

У другому турі виборів мера Кривого Рогу здобув перемогу кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтин Павлов. За нього проголосували 56,97% виборців.

Так, Павлова підтримали 97 591 виборець. За його опонента від партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика віддали свої голоси 69 369 виборців.

Касові апарати для ФОПів відтерміновано: президент підписав закон

Введення касових апаратів (РРО) для фізичних осіб підприємців (ФОП) відтермінували до 1 січня 2022 року. Сьогодні президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

ФОПи, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах ризику, можуть не користуватися РРО до 2021 року.

Заборона пластикових пакетів і штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон

В Україні хочуть штрафувати за використання пластикових пакетів. Екологічний комітет рекомендує Верховній раді остаточно заборонити їх обіг. Про це повідомив глава Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський на своїй сторінці у Facebook.

"Розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3400 до 8500 гривень", - поінформував глава Міндовкілля.

Представник омбудсмена на Донбасі влаштував бійку в готелі (відео)

Представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський влаштував бійку в готелі. У зв'язку з інцидентом проводиться службова перевірка. Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, він сам повідомив їй про бійку 5 грудня з працівником готельного комплексу "Монарх" в Святогірську. У зв'язку з цим Денісова ініціювала службову перевірку і відсторонила Лисянського як мінімум до 21 грудня.

Дмитро Кулеба: Ми не залишимося у кінці світової черги на вакцину

Про відкриття кордонів, закупівлю вакцини, перемовини щодо Донбасу та стосунки України зі США, Євросоюзом, Угорщиною, Білоруссю та Молдовою – в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під Львовом викладач побила учня: наносила удари по голові

У Львівській області вчителька української мови та літератури побила учня на очах у всього класу. Вона кричала на нього і звинувачувала в прояві неповаги до педагога. Відео зняв хтось з дітей у класі і його розмістили в соціальних мережах на різних ресурсах.

Що стало причиною конфлікту між педагогом і учнем – невідомо, через те, що жінка кричала так голосно, що розібрати слова дуже важко. На цей момент невідомо, яке покарання понесе педагог за фізичне знущання з дитини.

До Києва прийшла метеорологічна зима

Середньодобова температура повітря у Києві в останній день осені, 30 листопада, опустилася до 1,0 градусів морозу. Стійке зниження температури нижче 0 градусів свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, зима прийшла майже в строк, на чотири дні пізніше кліматичної норми.

Збірна України дізналася своїх суперників на шляху до ЧС-2022

Збірна України під час жеребкування дізналася своїх суперників у відборі на чемпіонат світу-2022 в Катарі. Команда Андрія Шевченка була посіяна до другого кошика за підсумками листопадового рейтингу ФІФА.

"Синьо-жовті" потрапили до групи D, яка складається з п'яти команд. З першого кошика, де, як водиться, були зібрані найсильніші команди, у суперники попалася Франція, з третьої - Фінляндія, четвертого - Боснія та Герцоговина, останнім суперником став Казахстан.