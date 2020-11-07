Перемога Кличка на виборах і смерть Жванецького: новини за 6 листопада

Україну розділили на дві зони карантину, чинний глава міськради Віталій Кличко переміг на виборах мера Києва, помер сатирик Михайло Жванецький. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 6 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Україну розділили на дві зони карантину. "Жовтої" і "зеленої" більше немає

В Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Країну поділили на дві зони: "червону" та "помаранчеву". Місто Київ, як і раніше залишається в "помаранчевій" зоні.

Таке рішення прийняла Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нове зонування почне діяти з 00 годин 00 хвилин 09 листопада.

Також Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. "Червоний" список зменшився на чотири країни.

Кличко переміг на виборах мера Києва, - офіційні результати

В Києві оголошено офіційні результати виборів мера міста. Діючий голова міськради Віталій Кличко переміг. За Кличка проголосували 50,52% виборців, 365 161 людей.

Також оголошено список партій, які пройшли у Київраду.

Рада схвалила закон про штрафи за відсутність масок у громадських місцях

Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. За відповідний законопроект №3891 проголосували 262 нардепи.

У законі прописано, що штрафувати будуть за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Розмір штрафу становитиме від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Суддя КСУ Мойсик не має наміру йти у відставку

Суддя Конституційного суду Володимир Мойсик не має наміру йти у відставку. Раніше його призвали піти у відставку депутати Верховної ради.

Про це він сказав РБК-Україна.

У той же час, суддя визнає, що НАЗК склало на нього адмінпротокол за несвоєчасну подачу декларації. При цьому Мойсик заперечує, що ця ситуація призвела до конфлікту інтересів при розгляді ним справи про неконституційність повноважень НАЗК.

У Раді з'явився ще один нардеп

У Верховній раді України з'явився ще один народний депутат. Присягу нардепа прийняв Андрій Шараскін.

Після того як парламентар склав присягу, спікер Ради оголосив про його входження до складу фракції "Голос".

Відзначимо, раніше Центральна виборча комісія зареєструвала "кіборга" Андрія Шараскіна народним депутатом від політичної партії "Голос". У Верховній раді він займе місце колишнього нардепа Святослава Вакарчука.

Вибори президента США: у Трампа заявили про порушення у ряді штатів

У передвиборному штабі чинного президента США Дональда Трампа заявили про порушення при підрахунку результатів виборів у ряді штатів. Також штаб вважає невірними прогнози про перемогу демократа Джо Байдена. Про це сказано в заяві штабу.

"Помилкові прогнози про перемогу Джо Байдена засновані на результатах у чотирьох штатах, які ще далекі від остаточних", - наголошується у ній.

Як писало РБК-Україна, лідер Демократичної партії Джо Байден лідирує у штаті Пенсільванія. Там він може отримати 20 голосів вибірників. Також повідомлялося, що глава демократів перехопив лідерство в ключовому штаті Джорджія. Він уже відривається від чинного президента майже на тисячу голосів.

Помер сатирик Михайло Жванецький

Помер Михайло Жванецький. Сатирикові було 86 років. Минулого місяця він оголосив про припинення публічних виступів, адже менше року тому йому діагностували рак.

Про діагноз знаменитий сатирик дізнався ще до Нового року, після чого відправився на батьківщину в Одесу, а відразу після повернення його направили в лікарню. Інформацію про смерть артиста підтвердив його концертний директор Олег Сташкевич.

В метро Києва чоловік напав на поліцейського через зауваження щодо маски

У Києві на станції метро чоловік з ножем напав на поліцейського через зауваження про те, що потрібно носити маску. У відповідь агресивний пасажир, який порушував правила карантину, вихопив холодну зброю і газовий балончик і бризнув їм в обличчя "копу", після чого спробував його зарізати.

Інцидент стався на платформі столичної підземки "Славутич".

Чоловік накинувся з розкладним ножем не тільки на поліцейського, але і на інших пасажирів, які знаходилися поблизу, і мало не влаштував різанину. У цей час один з пасажирів дістав травматичний пістолет, який мав при собі, і здійснив попереджувальний постріл у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати.