Черговий антирекорд по коронавірусу і основні показники проекту держбюджету-2021: новини за 27 листопада

В Україні вперше зареєстрували понад 16 тисяч випадків коронавируса за добу, доопрацьований бюджет-2021 надійшов у Раду, Олександр Лукашенко звинуватив Україну в планах "душити" Білорусь. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 27 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

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Доопрацьований бюджет-2021 надійшов у Раду

Доопрацьований до другого читання проект закону про державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної ради. В проекті держбюджетузакладені 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон та 328 мільярдів гривень.

Названо основні показники проекту держбюджету-2021.

Зеленський вніс у Раду проект про відповідальність за брехню у е-деклараціях

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Закон пропонує виключити статтю 3661 Кримінального кодексу. Кодекс хочуть доповнити новою статтею 3662 "Декларування недостовірної інформації".

У цій статті передбачається, що за таке правопорушення загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зеленський змінив голів Харківської та Одеської ОДА

Олексій Кучер був звільнений з посади голови Харківської обласної державної адміністрації. Відповідний указ був підписаний президентом України Володимиром Зеленським. Ще одним указом Зеленський призначив нового голову Харківської ОДА. Ним стала Айна Тимчук.

Крім того, президент підписав указ, яким звільнив В'ячеслава Овечкіна від тимчасового виконання обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації. Тепер посаду голови Одеської ОДА буде займати Сергій Гриневецький. Відповідний указ був підписаний у п'ятницю.

Лукашенко звинуватив Україну в планах "душити" Білорусь, Кулеба заперечує

Білоруський президент Олександр Лукашенко звинуватив Україну в намірі "душити" Білорусь. Ці відомості нібито містяться у матеріалах Комітету державної безпеки Білорусі. Про це він заявив на зустрічі з колективом однієї з лікарень Мінська, передає БЕЛТА.

За його словами, в зведеннях КДБ є дані про розмову міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з німецьким колегою Хайко Маасом, які нібито обговорювали санкції, щоб паралізувати діяльність держави, бізнесу і виробництв у Білорусі.

На його висловлювання вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В Ірані убили ймовірного засновника ядерної програми

В п’ятницю, 27 листопада, в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Передбачається, що він був одним з творців іранської військової ядерної програми. Про це пише AP з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Повідомляється, що напад стався в Абсарді, невеликому містечку на схід від Тегерана. За словами свідків, спочатку стався вибух, після чого пролунали кулеметні черги. З місця нападу до лікарні відвезли Фахрізаде та його охоронців. Однак лікарям не вдалося їх врятувати.

Штормовий вітер, мокрий сніг і моторошний холод: погода на вихідних не порадує

Погода в Україні на вихідних очікується холодна, вітряна і за прогнозами синоптиків буде йти дощ, сніг з дощем і місцями мокрий сніг. Температура повітря знову почне стрімко падати вниз.

Першими мокрим снігом зачепить західні області країни, а потім циклон пройде на північ, центр і дійде до півдня та кількох областей на сході країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.