Новий антирекорд по коронавірусу і причини авіакатастрофи АН-26: новини за 22 жовтня

В Україні за добу підтвердили 7053 нових випадків коронавируса, причини авіакатастрофи АН-26 встановлені, президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю українським телеканалам. Детальніше про те, що сталося в четвер, 22 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

В Україні вперше число нових випадків коронавірусу перевищила 7 тисяч

В Україні за добу підтвердили 7053 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд. Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Так, найбільше нових захворювань підтвердили в Києві (+631), Харківській (+627), Одеської (+600), Хмельницькій (+381) і Дніпропетровській (+363) областях. \

Україна отримає вакцину від коронавірусу власного виробництва через рік

Україна отримає свою вакцину від COVID-19 через рік. Зараз шукають партнерів для того, щоб розпочати виробництво цього препарату.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна один з розробників препарату президент компанії DiaPrep System Inc., професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології Михайло Фаворов. За його словами, вакцина - це ампула з препаратом, який безпечний і має доведений ефект.

Причини авіакатастрофи АН-26 встановлені, - Уруський

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 встановила причини аварії. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова комісії, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

За його словами, були встановлені як основні причини катастрофи, так і побічні. Так, серед низки причин є як помилки пілотів, так і технічні несправності літака, а саме відмова системи ПРТ-24 (система "граничного регулювання температури").

МВС: псування бюлетенів опитування Зеленського можуть прирівняти до хуліганства

Правоохоронці можуть кваліфікувати псування бюлетенів з всеукраїнського опитування президента Володимира Зеленського як дрібне хуліганство. Покарати можуть, якщо громадянин порве бюлетень.

Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він вважає, що проведення всеукраїнського опитування може збільшити кількість конфліктів в день місцевих виборів.

Локдаун, опитування, вакцина і перестановки в Кабміні: про що говорив Зеленський у інтерв'ю

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю українським телеканалам. Глава держави розповів про проблеми медичної системи, боротьбу з коронавірусом та ситуацію в країні вцілому, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Як у Києві святкуватимуть Новий рік 2021

У столиці визначилися з новорічними святковими заходами. Новий рік 2021 будуть відзначати в умовах пандемії та карантинних обмежень, і багато звичних елементів урочистості доведеться скасувати. Однак найважливіший символ головного зимового свята - новорічну ялинку на Софійській площі - все одно встановлять, причому дерево обіцяють рекордно високим.

Крім того, в столиці не відмовляться і від традиційної ярмарки, але працювати вона буде за особливими правилами.