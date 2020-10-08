Меморандум з Британією і новий антирекорд по коронавірусу: новини за 7 жовтня

Україна та Британія підписали меморандум про співпрацю в оборонній галузі, в Україні зафіксували черговий антирекорд по коронавірусу, збірна України зазнала найбільшої поразки у своїй історії. Детальніше про те, що сталося в середу, 7 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна

Британія забезпечить ВМС України новітнім озброєнням, - Таран

В рамках робочого візиту в Лондон міністр оборони України Андрій Таран та держсекретар з питань оборони Британії Бен Уоллес підписали меморандум про співпрацю в оборонній галузі. Меморандум передбачає фінансування України на майже 1,4 млрд євро.

Підписаний меморандум передбачає підвищення спроможностей українських Військово-морських сил. Йдеться про постачання сучасних зразків військової техніки і новітнього високоточного озброєння. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Також, за словами Андрія Тарана, ідеться налагодження виробництва окремих видів військової продукції в Україні, а також будівництво об'єктів базування ВМС України.

Катастрофа АН-26: слідство виявило грубі порушення

Слідство у справі про катастрофу АН-26 під Чугуєвом Харківської області виявило грубі порушення в організації польотів та виконанні польотних завдань. Крім того, встановлено причину позаштатної роботи лівого двигуна. Про це у Facebook повідомив голова урядової комісії з розслідування катастрофи АН-26, віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

За його словами, на сьогодні за результатами розшифровки самописців повністю відновили трагічний політ. Також встановлено зміст переговорів між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів.

В Україні антирекорд по коронавірусу: 4753 нових випадки

В Україні зафіксували спалах коронавірусу, виявили 4753 нових випадків зараження. Найскладніша ситуація у Києві, Харківській, Одеській областях. Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.

З початку пандемії в Україні підтвердили 239 337 випадків коронавірусу.

Росія оголосила Тіхановську в розшук

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголошена в розшук в Росії. Її шукають через порушення статті кримінального кодексу РФ. РБК-Україна отримало підтвердження розшуку в Міністерстві внутрішніх справ Росії.

МВС РФ розмістило в базі розшукуваних осіб білоруську опозиціонерку, подавши її у міждержавний розшук за неназваною статтею кримінального кодексу.

Парламент Киргизії запустив процедуру імпічменту президенту, - депутат

Депутати парламенту Киргизії 7 жовтня почали процедуру оголошення імпічменту президенту країни Сооронбаю Жеенбекову. Таке рішення ухвалили на фоні антиурядових протестів у країні. Про це повідомив депутат опозиційної партії "Ата-Мекен" Канибек Іманалієв в коментарі російському агентству "РИА Новости".

"Частина депутатів підписали імпічмент. Там дуже складна процедура, але можна сказати, що вона запущена", - заявив він.

Польща оштрафувала "Газпром" на 7,6 млрд доларів за "Північний потік-2"

Польща оштрафувала російський "Газпром" на 7,6 млрд доларів за будівництво газопроводу "Північний потік-2". Штраф винесено за порушення антимонопольного законодавства Польщі.

Повідомляється, що за результатами судового розгляду з'ясували, що "Газпром" і п'ять європейських компаній без згоди на створення спільного підприємства уклали низку угод про фінансування Nord Stream 2. Крім того, європейські компанії за рахунок застави акцій "Північного потоку-2" стали "квазі" акціонерами цієї компанії.

Як Кейт Міддлтон і принц уільям зустрічали Зеленських в Букінгемському палаці (фото)

Кейт Міддлтон і принц Уільям останнім часом часто проводять зустрічі та наносять візити. Днями визнана ікона стилю провела мітинг зі студентами Університету Дербі, де обговорила навчання в умовах пандемії. А через кілька годин прес-служба королівської сім'ї поділилася подробицями зустрічі герцогів Кембриджських з президентом України Володимиром Зеленським і його дружиною Оленою.

На офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу у мережі Instagram, а також у блозі Олени Зеленської вже з'явилися фото з заходу.

Збірна України зазнала найбільшої поразки у своїй історії

Збірна України розгромно поступилася національній команді Франції у товариській зустрічі напередодні матчів Ліги націй. Зустріч відбулася на арені "Стад-де-Франс" в передмісті Парижа Сен-Дені і завершилася з рахунком 1:7.

Українська національна команда вперше в історії пропустила стільки м'ячів в одному матчі і зазнала найбільшої поразки в історії. Раніше українці програвали максимум в 4 м'ячі. Зазначимо, що через травми і коронавірус цей матч пропустили 14 гравців збірної України.