Меморандум с Британией и новый антирекорд по коронавирусу: новости за 7 октября

Украина и Британия подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли, в Украине зафиксировали очередной антирекорд по коронавирусу, сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в своей истории. Подробнее о том, что произошло в среду, 7 октября, - в материале РБК-Украина

Британия обеспечит ВМС Украины новейшим вооружением, - Таран

В рамках рабочего визита в Лондон министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по вопросам обороны Британии Бен Уоллес подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли. Меморандум предусматривает финансирование Украины на почти 1,4 млрд евро.

Подписанный меморандум предусматривает повышение возможностей украинских Военно-морских сил. Речь идет о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Также, по словам Андрея Тарана, речь идет о налаживании производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины.

Катастрофа АН-26: следствие выявило грубые нарушения

Следствие по делу о катастрофе АН-26 под Чугуевом Харьковской области выявило грубые нарушения в организации полетов и исполнении полетных заданий. Кроме того, установлена причина нештатной работы левого двигателя. Об этом в Facebook сообщил глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы АН-26, вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, на сегодня по результатам расшифровки самописцев полностью восстановили трагический полет. Также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов.

В Украине антирекорд по коронавирусу: 4753 новых случая

В Украине зафиксировали вспышку коронавируса, выявили 4753 новых случаев заражения. Самая сложная ситуация в Киеве, Харьковской, Одесской областях. Таких данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Украине подтвердили 239 337 случаев коронавируса.

Россия объявила Тихановскую в розыск

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск в России. Ее ищут из-за нарушения статьи уголовного кодекса РФ. РБК-Украина получило подтверждение розыска в Министерства внутренних дел России.

МВД РФ разметило в базе разыскиваемых лиц белорусскую оппозиционерку, подав ее в межгосударственный розыск по необозначенной статье уголовного кодекса.

Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента, - депутат

Депутаты парламента Киргизии 7 октября начали процедуру объявления импичмента президенту страны Сооронбаю Жээнбекову. Такое решение приняли на фоне антиправительственных протестов в стране. Об этом сообщил депутат оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев в комментарии российскому агентству "РИА Новости".

"Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена", - заявил он.

Польша оштрафовала "Газпром" на 7,6 млрд долларов за "Северный поток-2"

Польша оштрафовала российский "Газпром" на 7,6 млрд долларов за строительство газопровода "Северный поток-2". Штраф вынесен за нарушение антимонопольного законодательства Польши.

Сообщается, что по результатам судебного разбирательства выяснили, что "Газпром" и пять европейских компаний без согласия на создание совместного предприятия заключили ряд соглашений о финансировании Nord Stream 2. Кроме того, европейские компании за счет залога акций "Северного потока-2" стали "квази" акционерами этой компании.

Как Кейт Миддлтон и принц Уильям встречали Зеленских в Букингемском дворце (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям в последнее время часто проводят встречи и наносят визиты. На днях признанная икона стиля провела митинг со студентами Университета Дерби, где обсудила учебу в условиях пандемии. А спустя несколько часов пресс-служба королевской семьи поделилась подробностями встречи герцогов Кембриджских с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой.

На официальной странице Кенсингтонского дворца в сети Instagram, а также в блоге Елены Зеленской уже появились фото с мероприятия.

Сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в своей истории

Сборная Украины разгромно уступила национальной команде Франции в товарищеской встрече накануне матчей Лиги наций. Встреча состоялась на арене "Стад-де-Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени и завершилась со счетом 1:7.

Украинская национальная команда впервые в истории пропустила столько мячей в одном матче и потерпела крупнейшее поражение в истории. Ранее украинцы проигрывали максимум в 4 мяча. Отметим, что из-за травм и коронавируса этот матч пропустили 14 игроков сборной Украины.