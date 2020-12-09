Іран відкликав пропозицію щодо компенсацій, а в Британії почалася вакцинація від COVID-19: новини за 8 грудня

Іран відкликав пропозицію про виплату компенсацій сім'ям загиблих в авіакатастрофі МАУ, в Великобританії почалася вакцинація від COVID-19, Китай і Непал уточнили висоту Евересту. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 8 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні: останні новини

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня. Однак уряд ще працює над фінальною версією обмежень, які будуть представлені у середу, 9 грудня.

В Україні назвали терміни широкого доступу до вакцини від коронавірусу . Вона зявиться в аптеках не раніше осені 2021 року.

Основний сценарій вакцинації від COVID в Україні буде здійснюватися за рахунок мобільних бригад. Однак можуть залучати і стаціонарні пункти щеплення.

У вівторок, 8 грудня 2020 року, вакцинація від COVID-19 почалася у Великобританії. Першими в країні вакцинують медиків та людей старше 80 років.

Державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma при випробувані китайської вакцини від COVID домоглася ефективності 97%. Проміжні випробування вакцини Sinovac виявилися більш ніж успішними.

Катастрофа МАУ: Іран відкликав пропозицію про виплату компенсацій сім'ям загиблих

Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих в катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України". Кошти на компенсації хотіли виділити з фонду національного розвитку. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає "Громадське радіо".

За його словами, уряд Ірану відкликав пропозицію щодо закладання в бюджет на 2021 рік 200 млн євро для компенсації рідним загиблих в авіакатастрофі.

Керченський інцидент: суд дозволив затримати російського віце-адмірала

Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати заступника голови Прикордонної служби ФСБ Росії - керівника берегової охорони, віце-адмірала Геннадія Медведєва. Він підозрюється в організації захоплення трьох українських військових кораблів з екіпажем в Керченській протоці восени 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

У ньому говориться, що Служба безпеки України заочно повідомила російському віце-адміралу про злочин ще 27 листопада 2018 року. Цей документ був направлений поштою у ФСБ Росії.

Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Полоскова головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Відповідний указ був підписаний 7 грудня.

При цьому Зеленський підписав ще один указ, яким звільнив Олексія Петрова з посади голови Обласної державної адміністрації.

Санду вимагає відставки уряду Молдови, готують вотум недовіри

Обраний президент Молдови Майя Санду зажадала відставки чинного очільника уряду країни Іона Кіку. Якщо прем'єр не подасть у відставку найближчими днями, то партія "Дія та солідарність" висуне вотум недовіри уряду. Про це вона заявила в ефірі телеканалу PRO TV Chșinău, передає Newsmaker.

Санду також додала, що парламент Молдови також потрібно розпустити.

Алієв давав 5 млрд доларів за Карабах. У мережу злили розмову лідерів Вірменії та Білорусі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв пропонував Вірменії 5 млрд доларів за передачу Нагірного Карабаху. Про це свідчить злитий в інтернет запис розмови лідерів Вірменії та Білорусі на саміті ОДКБ восени 2016 року в Єревані. Справжність запису вже підтвердив офіс колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна, передає armeniasputnik.

Повідомляється, що один з телеграм-каналів опублікував запис, де президент Білорусі Олександр Лукашенко і тодішній президент Вірменії Серж Саргсян обговорюють майбутнє Нагірного Карабаху. Останній заявив, що не розуміє, чому має просто так віддати регіон.

Китай і Непал уточнили висоту Евересту. Виявився майже на метр вище

Китай і Непал оголосили точну висоту гори Еверест (Джомолунгми). Висота найвищої гори у світі становить 8 848,86 метри. Цифра вказана 8 грудня у телеграмах, якими обмінялися голова КНР Сі Цзіньпін і президент Непалу Бідхья Деві Бхандарі.

Думки з цього приводу розійшлися в 2015 році - тоді Китай оголосив висоту в 8 844,04 метра проти загальновизнаних 8 848 метрів.

"Динамо" вирвало у "Ференцвароша" путівку в Лігу Європи

"Динамо" з мінімальним рахунком перемогло "Ференцварош" у вирішальному матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч на НСК Олімпійський в Києві завершилася з рахунком 1:0.

Обидві команди дуже напружено провели першу половину гри - без акцентованих моментів та з усією увагою на обороні. Обережно суперники розпочали і другий тайм, однак перемоги вдалося добитися підопічним Мірчі Луческу. На 60 хвилині Денис Попов після подачі зі штрафного забив єдиний гол у матчі.

Коронавірус, Холостячка і смерть Свинки Пеппи: що українці найчастіше шукали в Google

Коронавірус, Зараза, свята 2020, пульсоксиметр, Холостячка - ці слова в 2020 році українці найчастіше шукали в Google. Як розповіли в прес-службі Google, цього року українців найбільше хвилювали питання, пов'язані з COVID-19 - найпопулярнішим пошуковим запитом 2020 році став "коронавірус". Також у першу десятку увійшли запити "коронавірус рекомендації", "симптоми коронавірусу" і "карантин в Україні".

Крім того, в поточному році зросла кількість запитів на тему дистанційного навчання. Також українці цікавилися виборами в США, телевізійним шоу "Холостячка" і святами 2020 року. Що ще шукали українці в в Google в 2020 році – читайте в матеріалі Styler.