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Туреччина намагається посадити президентів РФ і України за стіл перемовин, - Чавушоглу

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Анкара, Четвер 14 квітня 2022 21:05
Туреччина намагається посадити президентів РФ і України за стіл перемовин, - Чавушоглу Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара не відмовилася від посередницької ролі з організації прямих перемовин Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Очільник турецького МЗС розповів про підготовку зустрічі двох президентів. Можливість перемовин у Туреччині оцінюють із "обережним оптимізмом".

"Ми знаємо, що критичні теми будуть вирішуватися на рівні лідерів держав, тому ми спробуємо зібрати їх разом. Незважаючи на всі проблеми (воєнні злочини РФ – ред.), президент Зеленський заявив, що переговори можуть продовжитися. Але щоб сказати "так", потрібні два лідери. Особливо президент Путін", – розповів Чавушоглу.

Раніше в Кремлі перспективи продовження переговорів України і РФ в очному форматі назвали примарними. Там заявили бажання повернути перемовини в Білорусь.

Нагадаємо, що Сполучені Штати назвали передумови до зняття санкцій із РФ.

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