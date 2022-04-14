Туреччина намагається посадити президентів РФ і України за стіл перемовин, - Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара не відмовилася від посередницької ролі з організації прямих перемовин Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Очільник турецького МЗС розповів про підготовку зустрічі двох президентів. Можливість перемовин у Туреччині оцінюють із "обережним оптимізмом".

"Ми знаємо, що критичні теми будуть вирішуватися на рівні лідерів держав, тому ми спробуємо зібрати їх разом. Незважаючи на всі проблеми (воєнні злочини РФ – ред.), президент Зеленський заявив, що переговори можуть продовжитися. Але щоб сказати "так", потрібні два лідери. Особливо президент Путін", – розповів Чавушоглу.

Раніше в Кремлі перспективи продовження переговорів України і РФ в очному форматі назвали примарними. Там заявили бажання повернути перемовини в Білорусь.