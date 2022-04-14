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Турция пытается посадить президентов РФ и Украины за стол переговоров, - Чавушоглу

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Анкара, Четверг 14 апреля 2022 21:05
Турция пытается посадить президентов РФ и Украины за стол переговоров, - Чавушоглу Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что Анкара не отказалась от посреднической роли в организации прямых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава турецкого МИД рассказал о подготовке встречи двух президентов. Возможность переговоров в Турции оценивается с "осторожным оптимизмом".

"Мы знаем, что критические темы будут решаться на уровне лидеров государств, поэтому мы попытаемся собрать их вместе. Несмотря на все проблемы (военные преступления РФ – ред.), президент Зеленский заявил, что переговоры могут продолжиться. Но чтобы сказать "да", нужны два лидера. Особенно президент Путин", – рассказал Чавушоглу.

Ранее в Кремле перспективы продолжения переговоров Украины и РФ в очном формате назвали призрачными. Там изъявили желание вернуть переговоры в Беларусь.

Напомним, что Соединенные Штаты назвали предпосылки для снятия санкций с РФ.

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