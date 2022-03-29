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Подоляк анонсував винесення мирного договору з РФ на референдум

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Стамбул, Вівторок 29 березня 2022 14:57
Подоляк анонсував винесення мирного договору з РФ на референдум Фото: Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Член делегації України на переговорах про припинення війни з Росією Михайло Подоляк пояснив механізм ухвалення потенційного мирного договору.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг української делегації в Стамбулі.

"Імплементація цього договору йтиме за такою процедурою. Спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору, як він має працювати. Після цього йтиме ратифікація парламентами країн-гарантів і Верховної Ради. Ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб цей договір дійсно був консолідуючим для нас", – заявив Подоляк.

Натомість глава делегації Давид Арахамія озвучив умови України щодо гарантій безпеки та оголосив перелік потенційних держав-гарантів. Окрім того, Україна припустила прийняття нейтрального статусу. Його основою може стати Декларація про державний суверенітет від липня 1990 року.

До слова, Володимир Зеленський закликав Євросоюз до солідарного тиску на РФ.

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