Подоляк анонсував винесення мирного договору з РФ на референдум

"Імплементація цього договору йтиме за такою процедурою. Спочатку це буде референдум, на якому всі громадяни України висловлять свою позицію щодо цього договору, як він має працювати. Після цього йтиме ратифікація парламентами країн-гарантів і Верховної Ради. Ми маємо отримати підтримку суспільства, щоб цей договір дійсно був консолідуючим для нас", – заявив Подоляк.

Натомість глава делегації Давид Арахамія озвучив умови України щодо гарантій безпеки та оголосив перелік потенційних держав-гарантів. Окрім того, Україна припустила прийняття нейтрального статусу. Його основою може стати Декларація про державний суверенітет від липня 1990 року.