Подоляк анонсировал вынесение мирного договора с РФ на референдум

"Имплементация этого договора будет следовать такой процедуре. Сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и Верховной Радой. Мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас", – заявил Подоляк.

Глава делегации Давид Арахамия озвучил условия Украины относительно гарантий безопасности и объявил перечень потенциальных государств-гарантов. Кроме того, Украина допустила принятие нейтрального статуса. Его основой может стать Декларация о государственном суверенитете от июля 1990 года.