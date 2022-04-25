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Кулеба про переговори з РФ: Чим швидше Путін погодиться, тим більше шансів припинити війну

Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним збільшить шанси закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Дипломат вважає, що згода Путіна зустрітитися з Зеленським наблизить момент закінчення війни. Відмова ж від зустрічі свідчить про намір воювати далі.

"Я не даю стовідсоткової гарантії, але я довіряю своєму президенту. Я розумію, що він готовий до такої розмови і вміє домовлятися. Чим довше президент Путін уникає цієї зустрічі, тим очевидніше, що він повністю зосереджений на воєнному сценарії", – пояснив Кулеба.

Він також підтвердив позицію українського керівництва щодо Маріуполя. Знищення захисників міста автоматично згорне перемовини з РФ.

"Ми надіслали дуже чіткий сигнал: якщо ви хочете вбити цих людей або взяти їх у полон і принизити, то так і буде. Це буде "червона лінія". Та цього недостатньо, щоб залишити все як є. Дуже важливо евакуювати їх усіх, щоб врятувати", – додав міністр.

Нагадаємо, що президент Зеленський прокоментував початок третього місяця війни з РФ.

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