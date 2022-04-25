Кулеба про переговори з РФ: Чим швидше Путін погодиться, тим більше шансів припинити війну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Дипломат вважає, що згода Путіна зустрітитися з Зеленським наблизить момент закінчення війни. Відмова ж від зустрічі свідчить про намір воювати далі.

"Я не даю стовідсоткової гарантії, але я довіряю своєму президенту. Я розумію, що він готовий до такої розмови і вміє домовлятися. Чим довше президент Путін уникає цієї зустрічі, тим очевидніше, що він повністю зосереджений на воєнному сценарії", – пояснив Кулеба.

Він також підтвердив позицію українського керівництва щодо Маріуполя. Знищення захисників міста автоматично згорне перемовини з РФ.

"Ми надіслали дуже чіткий сигнал: якщо ви хочете вбити цих людей або взяти їх у полон і принизити, то так і буде. Це буде "червона лінія". Та цього недостатньо, щоб залишити все як є. Дуже важливо евакуювати їх усіх, щоб врятувати", – додав міністр.