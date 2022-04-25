Кулеба о переговорах с РФ: Чем быстрее Путин согласится, тем больше шансов прекратить войну

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным увеличит шансы на окончание войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Дипломат считает, что согласие Путина встретиться с Зеленским приблизит момент окончания войны. Отказ же от встречи свидетельствует о намерении воевать дальше.

"Я не даю стопроцентной гарантии, но я доверяю своему президенту. Я понимаю, что он готов к такому разговору и умеет договариваться. Чем дольше президент Путин избегает этой встречи, тем очевиднее, что он полностью сосредоточен на военном сценарии", – объяснил Кулеба.

Он также подтвердил позицию украинского руководства относительно Мариуполя. Уничтожение защитников города автоматически свернет переговоры с РФ.

"Мы послали очень четкий сигнал: если вы хотите убить этих людей или взять их в плен и унизить, то так и будет. Это будет "красная линия". Но этого недостаточно, чтобы оставить все как есть. Очень важно эвакуировать их всех, чтобы спасти", – добавил министр.