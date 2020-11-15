Явка другого туру місцевих виборів на 12.00 становить 8,6%, - ОПОРА
Громадянська мережа ОПОРА повідомила про явку виборців станом на 12:00 під час другого туру місцевих виборів 15 листопада. Так, явка становить 8,6% при похибки в 0,62%.
Про це в коментарі РБК-Україна заявила координатор ОПОРИ Ольга Айвазовська.
За її словами, явка виборців на другому турі голосування скоротилася майже на 5% в порівнянні з першим туром.
"25 жовтня на 12.00 явка сягала 13,5% з похибкою 1,25%", - додала Айвазовська.
Нагадаємо, остаточна явка виборців під час першого туру місцевих виборів в Україні 25 жовтня склала 36,88%.
Раніше РБК-Україна писало, що з початку голосування відкрилися всі 1006 виборчих дільниць. При цьому дві ділянки в Одеській області відкрилися із суттєвим запізненням. По одному з цих фактів поліція порушила кримінальну справу.
Також повідомлялося, що спостерігачі зафіксували спроби проголосувати виборцями без паспорта, а також недопуск своїх представників на виборчі дільниці.
Відзначимо, сьогодні в Україні проходить другий тур виборів мерів у семи містах.