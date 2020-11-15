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Явка второго тура местных выборов на 12:00 составляет 8,6%, - ОПОРА

Новина українською → Украина, Воскресенье 15 ноября 2020 13:17
Явка второго тура местных выборов на 12:00 составляет 8,6%, - ОПОРА Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Гражданская сеть ОПОРА сообщила о явке избирателей по состоянию на 12:00 во время второго тура местных выборов 15 ноября. Так, явка составляет 8,6% при погрешности в 0,62%.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

По ее словам, явка избирателей на втором туре голосования сократилась почти на 5% по сравнению с первым туром.

"25 октября на 12:00 явка была 13,5% с погрешностью 1,25%", - добавила Айвазовская.

Напомним, окончательная явка избирателей во время первого тура местных выборов в Украине 25 октября составила 36,88%.

Ранее РБК-Украина писало, что с начала голосования открылись все 1006 избирательных участков. При этом два участка в Одесской области открылись с существенным опозданием. По одному из этих фактов полиция возбудила уголовное дело.

Также сообщалось, что наблюдатели зафиксировали попытки проголосовать избирателями без паспорта, а также недопуск своих представителей на избирательные участки.

Отметим, сегодня в Украине проходит второй тур выборов мэров в семи городах.

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